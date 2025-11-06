Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Т ази година бюджетът е коалиционен и аз няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото. Този риск съм го премерил и няма да го допусна. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с проектобюджета за 2026 г. и недоволството на работодателските организации. Той обяви, че ще има среща с работодателските организации по темата.

Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество се провали вчера, като работодателските организации отказаха да участват в него.

Борисов каза, че държавата е „дотирала с милиард и сто милиона от юни досега“ бизнеса за по-евтин ток, което според него помага за генериране на печалби.

В сегашния бюджет майките взимат повече, медицинските работници и лекари вземат повече, учителите, военните, полицаите и службите взимат повече, огромни сектори вземат повече пари на фишовете си, за да разберат, че не еврото е причина за повдигането на цените, коментира Борисов.