Мащабни рокади в Украйна: Зеленски сменя премиера и шефове по сигурността

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че е предложил смяна на премиера Юлия Свириденко, предаде Ройтерс.

„Благодарен съм на Юлия за ясната, стабилна и ефективна работа като министър-председател, за дългогодишната ѝ ползотворна служба в екипа на Украйна, и ѝ предложих възможността да оглави нова и важна сфера на отношенията с ключов партньор“, написа Зеленски в Екс.

„Очаквам, че заедно с депутатите ще направим съответните промени в правителството на Украйна“, добави той.

„Ще има промени и в ръководството на правоохранителните органи“, написа той малко по-късно в канала си в Телеграм, без да уточни причините за предстоящите промени в структурите за сигурност.