Рекорд за Спешната помощ по въздух: Медицинските хеликоптери с 5 мисии за 48 часа

З а по-малко от 48 ч. от екипи от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух (ЦСМПВ) са изпълнили пет успешни мисии, съобщиха от центъра във Фейсбук.

Две първични мисии за пострадал турист в планината и при тежко пътнотранспортно произшествие е реализирал в събота, 11 юли, екип на оперативната база в София. Първата е била изпълнена в района на връх Харамията, Рилските езера, след сигнал в Координационната централа на ЦСМПВ от Планинската спасителна служба за пострадала жена. Пациентката е транспортирана до УМБАЛ „Св. Анна“ - София, където е приета за последващо лечение.

Втората мисия е била по сигнал, постъпил в края на деня за тежко пътнотранспортно произшествие в района на Дупница с петима пострадали. На място медиците интубират 18-годишно момиче с тежка черепно-мозъчна травма и политравма, след което пациентката е транспортирана по въздух до УМБАЛ „Св. Анна“ – София за оказване на високоспециализирана медицинска помощ.

Още три успешни мисии бяха реализирани в петък от екипите на оперативните бази в Сливен и София.

При единият от случаите е получено искане за въздушен транспорт на 13-годишно момче в тежко състояние, хоспитализирано в МБАЛ „Югозападна“ – Сандански. След стабилизиране на пациента и координация между лечебните заведения момчето е транспортирано по въздух до вертолетната площадка на УМБАЛ „Света Екатерина“ – София и транспортиран с линейка до УМБАЛСМ „Н. И. СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ – София за специализирано лечение.

Авиомедицински екип от оперативната база в Сливен е бил активиран за транспортиране на 14-годишно момиче в тежко състояние след катастрофа. То е било настананео в болница в Стара Загора.

По време на полета към Стара Загора постъпва сигнал за тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в района на Карнобат с няколко пострадали. Екипът незабавно е пренасочен към мястото на инцидента, а втори медицински хеликоптер е активиран от оперативната база в София поема мисията към Стара Загора. След извършен медицински триаж екипът, пристигнал първи на АМ "Тракия", транспортира по въздух мъж с политравма до УМБАЛ - Бургас, а вторият хеликоптер успешно транспортира 14-годишното момиче от Стара Загора до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - София за високоспециализирано лечение.