България

Борисов: Не сме трима, петима премиери сме

Всички искат да са интересни, каза Борисов и обвини опозицията в колективна безотговорност

Обновена преди 10 часа / 25 септември 2025, 09:57
Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

Калин Стоянов: Радев отново публично направи опит да всява смут

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

Извикаха в СДВР Константин и Емрах Стораро след кадри на гонка

Ремонтите на АМ

"Възраждане" събира подписи за сваляне на Киселова от председателския пост на НС
Радостин Василев: Липсата на кворум в НС е провал на управляващите, не на опозицията

По-широк обхват на зоните и по-скъпо паркиране: Ще ударят ли тарифите джоба на столичаните

Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече проблемът да е свършен, каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти по повод водната криза в региона.

Смятам, че изобщо не се реагира адекватно, просто не мога да пиша писма, заяви Борисов в кулоарите на НС. На въпрос дали това е критика към министрите от квотата на БСП - на околната среда и водите и на регионалното развитие, Борисов отговори, че е първо към премиера, защото те са на негово подчинение. "Да отиде в Плевен, министрите до него, ВиК холдингът до него, областният до него, да ги остави там за 10-15 дни, аварийни ремонти, ако трябва да мине нещо през парламента, да дойде да го внесе. Няма партия, която ще гласува против да се реши проблемът, и да отиваме в другите области, където назрява този проблем", каза Борисов. Председателят на ГЕРБ заяви, че е казал всичко това на премиера Росен Желязков.

Всички искат да са интересни, колективната безотговорност е такава, заяви Борисов относно липсата на кворум, заради която втори ден депутатите не заседават. Всички знаят, че тази седмица има делегации в Япония, Франция и САЩ и заради това правят тези номера, добави депутатът.

От първия ден това правителство е на малцинството, клатещо се, с диаметрално противоположни партии. Висша политическа отговорност е преди приемането на бюджета и еврозоната е да направим компромиси и да преминем през този период. По изгодно за ГЕРБ от избори сега няма, коментира Борисов.

Петима премиери сме – Слави, Зафиров, аз, Желязков и Пеевски, можеше да има само един в мое лице, каза Бойко Борисов по повод думите на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, че има трима министър-председатели.

Във всички случаи плащания по Плана за възстановяване и устойчивост ще дойдат, каза Борисов. По думите му обаче има и опасност за тях. "Затова на българския казан в Ада дяволи не стоят. Няма държава, където собствените ѝ граждани да отиват да искат да спрат пари за България", каза Борисов за писмото от групата "Обнови Европа" в Европейския парламент.

"Не мога да разбера как хората, които първи започнаха с политическите арести, сега се боят срещу политическите арести. Нас ни арестуваха без съд, по решение на министър-председателя, каза Борисов. Аз съм разочарован, натъжен, че Коцев го оставиха в ареста. Бил съм в подобна ситуация, знам колко е лошо, съчувствам му. Дали са 24 часа, дали са месец - едно и също е, като щракне решетката зад теб - репутацията ти, усещането в партията, в хората, в семействата е ужасно. Това е все едно те изнасилват веднъж или няколко пъти – все си изнасилен", коментира още Борисов.

 

 

Източник: БГНЕС, БТА    
Бойко Борисов ГЕРБ Политическа ситуация План за възстановяване Арест на кмет Политически арести Българско правителство Парламент Предсрочни избори Корупция
