Борисов е готов да съдейства за връщането на Любомир Киров

Лидерът на ГЕРБ поясни, че ако се откаже от украинското си гражданство Любомир Киров ще може да се върне в България

23 септември 2025, 20:24
Източник: БГНЕС

"Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България".

Това заяви Бойко Борисов, цитиран във Фейсбук от ГЕРБ, след като българин с двойно гражданство беше мобилизиран в Украйна. Според семейството на Киров това е станало принудително, като младият мъж е бил буквално отвлечен от улицата. Родните посочват, че младежът също така е негоден да носи военна служба. В Украйна той се грижел за болната си баба.

МВнР: Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

Борисов поясни, че ако се откаже от украинското си гражданство Любомир Киров ще може да се върне в България. 

"За да бъде осъществено това, той трябва официално да се откаже от украинското си гражданство", посочи лидерът на ГЕРБ.

Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

"Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да се намери най-благоприятното решение", добави Борисов.

4 лв. за "синя зона" и 2 лв. за "зелена зона" - предлагат нови цени за паркиране в София

Земята се отвори под Банкок, евакуират хиляди

Откриха втори спътник на Земята, учените го наричат квазилуна

Кремъл реагира след „изненадващия обрат“ на Тръмп за Украйна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Синя и зелена зона в София да скочат двойно

<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Преди 7 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Последни новини

Бойко Борисов посети завод за дронове

Бойко Борисов посети завод за дронове

България Преди 10 минути

"Целта ни е българската индустрия във военно-промишления комплекс да се развива", каза лидерът на ГЕРБ

ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.

ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.

България Преди 22 минути

Амортизацията изпреварва в пъти подмяната на водопреносната мрежа

Новият пръстен на Кейт Мидълтън: Скритото послание зад кралския блясък

Новият пръстен на Кейт Мидълтън: Скритото послание зад кралския блясък

Любопитно Преди 1 час

Сапфирено-диамантеният пръстен за вечност има особено значение – той е възпоменателен знак за завършването на химиотерапията на принцесата

<p>Макрон и Тръмп в сблъсък пред ООН</p>

Макрон засича амбициите на Тръмп за Нобелова награда след обръщението му в ООН

Свят Преди 1 час

Президентите Тръмп и Макрон не са на едно мнение относно начина за прекратяване на войната на Израел в Газа

GPS "смущения" засегнаха самолета на испанския министър на отбраната над Калининград

GPS "смущения" засегнаха самолета на испанския министър на отбраната над Калининград

Свят Преди 1 час

Освен Маргарита Роблес, на борда са били и роднини на испански военни летци, които са част от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана на източния фланг

Лукс или право е паркомястото в София? Как се харчат милионите от "синя" и "зелена" зона

Лукс или право е паркомястото в София? Как се харчат милионите от "синя" и "зелена" зона

България Преди 1 час

Над 43 млн. лева са приходите от зоните за почасово платено паркиране в столицата за година. И продължават да растат

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Любопитно Преди 2 часа

Кой е самолетът, преминал през близо 1500 гръмотевични бури и колко горещи могат да бъдат мълниите

Хванаха мъж, седнал зад волана с 4,19 промила алкохол

Хванаха мъж, седнал зад волана с 4,19 промила алкохол

България Преди 2 часа

Той е осъждан два пъти

Александър Димитров

Обявиха новия селекционер на националния отбор по футбол на България

България Преди 2 часа

Александър Димитров заменя на поста Илиан Илиев, който бе освободен след пораженията с по 3:0 от Испания и Грузия

<p>Китайски зодиак: Любов и пари през октомври за тези пет&nbsp;зодии</p>

Китайски зодиак: Любов и пари през октомври за тези пет зодии

Любопитно Преди 2 часа

Октомври носи и усещането за преход – между слънчевото лято и предстоящата зима

"Изглеждаше като мандарина" - Защо фотографът на звездите Стив Шоу изгони Джесика Алба от снимачната площадка

"Изглеждаше като мандарина" - Защо фотографът на звездите Стив Шоу изгони Джесика Алба от снимачната площадка

Свят Преди 2 часа

Стив Шоу разкрива кой е любимият му артист за работа, защо пенсията не съществува за него и най-лошият му опит в професията

Принцеса Шарлийн омая Париж на церемонията „Златната топка“ (СНИМКИ)

Принцеса Шарлийн омая Париж на церемонията „Златната топка“ (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Съпругата на 47-годишния принц Алберт беше облечена в разкошна рокля от Elie Saab

Скандална статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Скандална статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Свят Преди 3 часа

Бронзовата инсталация на National Mall представя двамата „в радостна прегръдка“, а Белият дом реагира остро

Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

Свят Преди 3 часа

Украинският президент изрази увереност, че американският държавен глава може да промени хода на водената от Русия война

РИОСВ-Пловдив наложи нови санкции на нарушител за незаконни действия с отпадъци

РИОСВ-Пловдив наложи нови санкции на нарушител за незаконни действия с отпадъци

България Преди 3 часа

На 22 септември през нощта гъст дим и неприятна миризма обгазиха части от града

<p>Жена живее със &quot;смъртна присъда&quot; след имплантиране от труп</p>

"Живот с присъда смърт": Жена разви рядка болест, причинена от мембрана, извлечена от мъртъв донор

Свят Преди 3 часа

Натали Брали-Брет е родена със спина бифида, вроден дефект, причинен от разкъсване между мозъка и гръбначния мозък

Всичко от днес

