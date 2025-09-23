Борисов е готов да съдейства за връщането на Любомир Киров

"Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България".

Това заяви Бойко Борисов, цитиран във Фейсбук от ГЕРБ, след като българин с двойно гражданство беше мобилизиран в Украйна. Според семейството на Киров това е станало принудително, като младият мъж е бил буквално отвлечен от улицата. Родните посочват, че младежът също така е негоден да носи военна служба. В Украйна той се грижел за болната си баба.

МВнР: Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

Борисов поясни, че ако се откаже от украинското си гражданство Любомир Киров ще може да се върне в България.

"За да бъде осъществено това, той трябва официално да се откаже от украинското си гражданство", посочи лидерът на ГЕРБ.

Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

"Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да се намери най-благоприятното решение", добави Борисов.