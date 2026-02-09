България

Внимание! МВР предупреждава пенсионерите за нови измами

Полицията във Велико Търново разкри за нови и непопулярни практики

9 февруари 2026, 12:50
Внимание! МВР предупреждава пенсионерите за нови измами
Източник: iStock photos/Getty images

В дните, когато в по-малките населени места започва раздаването на вторите пенсии в евро, МВР тръгна по пощенските станции, за да разяснява опасностите от нови измами.

Във великотърновското село Ресен служители на „Икономическа полиция” представиха рисковете от измами в интернет и социалните мрежи, насочени към възрастните хора.

Оказва се, че повечето от тях вече са били обект на престъпни схеми или е правен поне един опит да бъдат въведени в заблуждение. От полицията разкриха и нови, непопулярни практики, като посочиха нетипичен пример от Горна Оряховица.

„Имало е комуникация с уж гражданин на САЩ. Измамникът се е представил за представител на известен изпълнител. Лицето е повярвало, за жалост, и е предоставило доста голяма парична сума”, обясни Тодор Тодоров от „Икономическа полиция” - Велико Търново, цитиран от NOVA.

Източник: NOVA    
пенсии измами велико търново мвр пощи
Последвайте ни

По темата

Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

Град на Луната преди Марс: Илон Мъск пренарежда космическите си амбиции

Град на Луната преди Марс: Илон Мъск пренарежда космическите си амбиции

Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

Проклятието на „шестицата“: Мистерията „Петрохан“ възкреси черния спомен за престъплението в Нови Искър

Проклятието на „шестицата“: Мистерията „Петрохан“ възкреси черния спомен за престъплението в Нови Искър

Как да оспорите високата си сметка: Пълно ръководство за потребители

Как да оспорите високата си сметка: Пълно ръководство за потребители

pariteni.bg
Глухи ли са белите котки със сини очи?

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

България Преди 46 минути

Прокуратурата е започнала разследване

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 1 час

Четирима победители и вицешампион влизат в кулинарна битка всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

Viber Pay вече и в България: Пращай пари като съобщение, вземи виртуална Visa карта

Viber Pay вече и в България: Пращай пари като съобщение, вземи виртуална Visa карта

Любопитно Преди 1 час

Потребителите на Viber в България вече могат да изпращат и заявяват пари мигновено и безплатно, както и да получат виртуална карта Viber Pay

<p>&bdquo;Да обичаш на инат&ldquo; &ndash; номинациите за ИКАР 2026</p>

„Да обичаш на инат“ – номинациите за ИКАР 2026

България Преди 1 час

„Въпреки че държавата не ни обича много, ние, творците, трябва да продължим да обичаме изкуството си на инат“, каза Христо Мутафчиев

Влак блъсна и уби мъж в Перник

Влак блъсна и уби мъж в Перник

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в района на гара „Разпределителна"

Туристическо корабче и гондоли се удариха във Венеция, осем души са ранени

Туристическо корабче и гондоли се удариха във Венеция, осем души са ранени

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал в неделя по обяд

Арестуваха британец за хулигански действия на столичното летище "Васил Левски"

Арестуваха британец за хулигански действия на столичното летище "Васил Левски"

България Преди 1 час

Мъжът се държал неадекватно и обиждал полицейските служители

Арестуваха видни политици реформисти след масовите протести в Иран

Арестуваха видни политици реформисти след масовите протести в Иран

Свят Преди 2 часа

Община Русе иска 10 млн. евро от държавата за частния паркинг край "Дунав мост"

Община Русе иска 10 млн. евро от държавата за частния паркинг край "Дунав мост"

България Преди 2 часа

Общинският съвет в Русе одобри предложението на кмета Пенчо Милков Общината да закупи паркинга за тежкотоварни камиони в района на Дунав мост, при условие че финансирането бъде осигурено от държавата

Юлия Наева

Юлия Наева е новият водещ на „Пресечна точка“

Любопитно Преди 2 часа

Тя ще бъде лице на публицистичното предаване на NOVA от днес

Награда "Икар"

Обявяват номинираните за наградите „Икар“ 2026

България Преди 2 часа

Всички номинирани спектакли ще бъдат представени пред широката публика в рамките на ХXI издание на Софийския театрален салон

Лавров не вижда "светло бъдеще" в икономическите отношения със САЩ

Лавров не вижда "светло бъдеще" в икономическите отношения със САЩ

Свят Преди 2 часа

Русия остава отворена за сътрудничество, но Вашингтон изкуствено издига бариери, заяви той

Катастрофа с четири коли край Бистрица, има пострадали

Катастрофа с четири коли край Бистрица, има пострадали

България Преди 2 часа

Един от автомобилите се е подхлъзнал и поднесъл, при което е ударил други две

<p>Първа официална реакция на Уилям и Кейт за скандала &quot;Епстийн&quot;</p>

Първа официална реакция: Уилям и Кейт са „дълбоко обезпокоени“ от разкритията за Джефри Епстийн

Свят Преди 2 часа

Меган Маркъл

Соло на червения килим: Меган Маркъл се появи сама и прикова погледите в Лос Анджелис

Любопитно Преди 2 часа

Херцогинята на Съсекс прикова погледите със солова поява на червения килим в Лос Анджелис. Докато принц Хари отсъстваше, 44-годишната Меган демонстрира холивудски блясък в рокля по тялото, за да подкрепи майката на Бионсе на благотворително събитие.

Камион прегази пешеходец в София

Камион прегази пешеходец в София

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Сватба на терена! Bad Bunny с историческо шоу

Edna.bg

Ирина Тенчева с размисли по време на житния режим на Петър Дънов

Edna.bg

Олимпийска шампионка счупи златния си медал

Gong.bg

Димитър Митков подписа в Казахстан

Gong.bg

Задържаха футболист на ЦСКА, шофирал в нетрезво състояние

Nova.bg

Земетресение край българо-гръцката граница

Nova.bg