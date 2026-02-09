Внимание! МВР предупреждава пенсионерите за нови измами

В дните, когато в по-малките населени места започва раздаването на вторите пенсии в евро, МВР тръгна по пощенските станции, за да разяснява опасностите от нови измами.

Във великотърновското село Ресен служители на „Икономическа полиция” представиха рисковете от измами в интернет и социалните мрежи, насочени към възрастните хора.

Оказва се, че повечето от тях вече са били обект на престъпни схеми или е правен поне един опит да бъдат въведени в заблуждение. От полицията разкриха и нови, непопулярни практики, като посочиха нетипичен пример от Горна Оряховица.

„Имало е комуникация с уж гражданин на САЩ. Измамникът се е представил за представител на известен изпълнител. Лицето е повярвало, за жалост, и е предоставило доста голяма парична сума”, обясни Тодор Тодоров от „Икономическа полиция” - Велико Търново, цитиран от NOVA.