Без кворум: Депутати блокираха парламента за пореден ден

В тори ден парламентът няма да заседава поради липса на кворум. Председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри днешното заседание след втори неуспешен опит за започване на работа по предвидения дневен ред.

Видимо е, че има кворум в пленарната зала, но, тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем "до утре в 9:00 часа", каза Наталия Киселова и обяви, че закрива днешното заседание, което така и не беше открито.

По-рано, при първия опит за започване на заседанието се регистрираха 104 народни представители. Беше обявен следващ опит след 15 минути, при който също не бе регистриран необходимият брой от 121 депутати.

Вчера председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри заседанието поради липса на кворум почти веднага след началото му.