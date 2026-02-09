Свят

Туристическо корабче и гондоли се удариха във Венеция, осем души са ранени

Инцидентът е станал в неделя по обяд

9 февруари 2026, 12:12
Туристическо корабче и гондоли се удариха във Венеция, осем души са ранени
Източник: iStock photos/Getty images

О сем души бяха ранени при сблъсък на няколко плавателни съда във Венеция, съобщават италианските медии, сред които АНСА и VeneziaToday.

Сблъсък в Канале Гранде във Венеция, един загинал

Корабче на транспортната компания „Алилагуна“ се е повредило и е променило рязко курса си, при което се е сблъскало с две гондоли в Канале гранде в зоната при моста „Риалто“.

С черепна травма е капитанът на корабчето на „Алилагуна“. Инцидентът е станал в неделя по обяд местно време.

Круизен лайнер и кораб се сблъскаха във Венеция (Видео)

Във Венеция от 31 януари се провежда Венецианският карнавал и туристите са много. Ден преди сблъсъка при моста „Риалто“ по Големия венециански канал се състоя една от емблематичните прояви от карнавалната програма – водното шествие на 12-те най-красиви момичета на Карнавала. Те бяха транспортирани по двойки в гондоли и след края на водното шествие бяха представени на широката общественост на голямо тържество на площад „Сан Марко“.

Източник: Габриела Големанска, БТА    
