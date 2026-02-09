Viber Pay вече и в България: Пращай пари като съобщение, вземи виртуална Visa карта

Rakuten Viber, едно от най-използваните комуникационни приложения в България, направи голяма стъпка в света на дигиталните финанси. Потребителите у нас вече могат да се възползват от Viber Pay – услуга, която позволява изпращането и получаването на пари мигновено и безплатно директно в чатовете, както и издаването на виртуална дебитна карта Viber Pay Visa.

С Viber Pay, достъпен поетапно за всички потребители с най-новата версия версия на приложението, Rakuten Viber надгражда своята функционалност, превръщайки се от чисто комуникационна платформа в мощен инструмент за ежедневни финансови операции. Услугата, разработена в партньорство с глобалния лидер Visa, предлага сигурни и удобни възможности за дигитални плащания, които правят финансовите транзакции толкова лесни, колкото изпращането на съобщение.

Източник: Viber

Страната ни е деветата европейска държава, където Viber Pay стартира, присъединявайки се към Хърватия, Германия, Гърция, Кипър, Словакия, Литва, Словения и Естония. Това означава, че освен вътрешни разплащания, потребителите могат да извършват и мигновени, безплатни трансгранични преводи между потребители на пазари, където Viber Pay е наличен.

Активирането на дигитален портфейл става бързо и лесно – директно в приложението, без такси и само за няколко минути, след стандартен процес на идентификация. Веднъж активиран, потребителите автоматично получават виртуална дебитна карта Viber Pay Visa. Тя позволява сигурни онлайн покупки и управление на разходите както в България, така и в чужбина, навсякъде, където се приемат плащания с Visa. Потребителите могат да изпращат средства от портфейла си към други контакти във Viber, дори ако получателят все още няма активиран Viber Pay.

Новата услуга е проектирана да отговори на съвременните нужди на потребителите, интегрирайки плащанията безпроблемно в ежедневната комуникация. Сред ключовите функционалности са:

Плащания от портфейл към портфейл във Viber : Изпращайте и получавайте пари мигновено и безплатно с приятели и семейство – както в България, така и между поддържаните европейски държави.

: Изпращайте и получавайте пари мигновено и безплатно с приятели и семейство – както в България, така и между поддържаните европейски държави. Плащания в чат: Изпращайте и заявявайте пари директно в разговора само в три лесни стъпки – толкова просто, колкото да споделите снимка.

Изпращайте и заявявайте пари директно в разговора само в три лесни стъпки – толкова просто, колкото да споделите снимка. Банкови преводи: Прехвърляйте безплатни средства към местни банкови сметки за покриване на ежедневни разходи, като сметки за комунални услуги.

Прехвърляйте безплатни средства към местни банкови сметки за покриване на ежедневни разходи, като сметки за комунални услуги. Награди и предимства: получете ексклузивен достъп до специални оферти от водещи брандове и промоции, част от услугите на Viber, включително Viber Out, Viber Plus и Viber Dating. Очаквайте скоро.

получете ексклузивен достъп до специални оферти от водещи брандове и промоции, част от услугите на Viber, включително Viber Out, Viber Plus и Viber Dating. Очаквайте скоро. Сигурни плащания : Всички транзакции са защитени с биометрични данни или PIN код, а потребителите получават известия в реално време за всяка платежна активност.

: Всички транзакции са защитени с биометрични данни или PIN код, а потребителите получават известия в реално време за всяка платежна активност. Прозрачно ценообразуване: всички преводи от портфейл към портфейл и плащанията в евро са безплатни. При картови плащания във валути, различни от евро, се прилага 2% такса за валутно превалутиране, като всички приложими такси се показват ясно преди потвърждение на транзакцията.

За реализацията на Viber Pay, Rakuten Viber си партнира с Paynetics – регулирана институция за електронни пари, основана в България. Paynetics осигурява ключовата инфраструктура за вградени финансови услуги, включваща издаване на виртуални Visa карти, обработка на преводи, управление на сметки и осигуряване на регулаторно съответствие в множество юрисдикции.

Източник: Viber

"Viber вече е една от водещите платформи за съобщения в света, а с Viber Pay разширяваме стойността ѝ отвъд комуникацията - към ежедневните финансови взаимодействия," заяви Ритеш Шах, генерален мениджър „Финтех“ в Rakuten Viber. "Като интегрираме плащания и виртуална Visa карта в приложението, правим още една стъпка към визията си за Viber като супер приложение, което отговаря на реалните нужди на потребителите."

Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa за България, подчерта важността на партньорството: „С пускането на Viber Pay в България се гордеем, че подкрепяме решение, което прави ежедневните дигитални плащания по-лесни, по-сигурни и по-достъпни за хората в цялата страна. С виртуалната дебитна карта Viber Pay Visa потребителите могат да пазаруват онлайн сигурно и уверено, подкрепени от надеждната глобална мрежа на Visa и дългогодишния ни ангажимент да защитаваме всяка транзакция. Заедно с Rakuten Viber и Paynetics създаваме безпроблемни дигитални преживявания, които отговарят на очакванията на съвременните потребители и подкрепят развитието на дигиталната икономика в България.“

От своя страна, Валери Вълчев, главен изпълнителен директор на Paynetics, изрази гордостта си от българската роля в проекта: „Viber Pay е силен пример за това как вградените финансови услуги могат да разширят стойността на платформи, на които хората вече се доверяват и използват всеки ден. Докато Viber развива визията си за супер приложение, регулираната платежна инфраструктура става ключов фактор. Като компания, основана в България, за нас е много важно да подкрепим старта на услуга, която предоставя сигурни дигитални плащания на милиони потребители.“

