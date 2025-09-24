България

Бойко Борисов посети завод за дронове

"Целта ни е българската индустрия във военно-промишления комплекс да се развива", каза лидерът на ГЕРБ

24 септември 2025, 15:40
ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.

ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.
Бащата на Любомир от Украйна: Той е на сигурно място, полагат се грижи за здравето му

Бащата на Любомир от Украйна: Той е на сигурно място, полагат се грижи за здравето му
Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг

Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг
Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“

Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита
Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии

Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии
България и Виетнам готвят меморандум за трудова миграция

България и Виетнам готвят меморандум за трудова миграция

"Една от основните цели пред страната ни е развитие на българската отбранителна индустрия, която може да доведе до връщане на заемите, чрез печалба".

Това обяви в Самоков лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той беше на посещение в една от високотехнологичните фирми у нас за производство на дронове, заедно с министъра на отбраната Атанас Запрянов, предаде NOVA.

Според Борисов трябва да се инвестира в места, в които продукцията се връща с печалба. 

“Целта ни е българската индустрия във военно-промишления комплекс да се развива и да дава добавена стойност, да има повече данъци, за да може да се увеличават и доходите. Да, много техника се купува от чужбина, има средства по механизма SAFE, но трябва да се връщат след 20-30 г. Затова трябва да се инвестира по места, в които продукцията се връща с печалба”, обясни лидерът на ГЕРБ.

Източник: NOVA    
Борисов дронове
Последвайте ни
4 лв. за

4 лв. за "синя зона" и 2 лв. за "зелена зона" - предлагат нови цени за паркиране в София

Земята се отвори под Банкок, евакуират хиляди

Земята се отвори под Банкок, евакуират хиляди

Откриха втори спътник на Земята, учените го наричат квазилуна

Откриха втори спътник на Земята, учените го наричат квазилуна

Кремъл реагира след „изненадващия обрат“ на Тръмп за Украйна

Кремъл реагира след „изненадващия обрат“ на Тръмп за Украйна

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

pariteni.bg
Как да се грижим за женското куче след раждането

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
Ексклузивно

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Преди 7 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дженифър Анистън разкри тайната на безупречната си фигура

Дженифър Анистън разкри тайната на безупречната си фигура

Любопитно Преди 15 минути

По отношение на спорта Дженифър комбинира тренировки за цяло тяло, пилатес, йога и кардио

Прокурорският син, хванат с канабис, остава в ареста

Прокурорският син, хванат с канабис, остава в ареста

България Преди 20 минути

Определението на Окръжен съд - Варна е окончателно

Хеликоптер свали самолета от Пирин

Хеликоптер свали самолета от Пирин

България Преди 1 час

Сега самолетът ще бъде извозен с платформа до определено за целта място

Увеличават студентските и докторантските стипендии

Увеличават студентските и докторантските стипендии

България Преди 1 час

За това информираха от Националното представителство на студентските съвети в България

Новият пръстен на Кейт Мидълтън: Скритото послание зад кралския блясък

Новият пръстен на Кейт Мидълтън: Скритото послание зад кралския блясък

Любопитно Преди 1 час

Сапфирено-диамантеният пръстен за вечност има особено значение – той е възпоменателен знак за завършването на химиотерапията на принцесата

<p>Макрон и Тръмп в сблъсък пред ООН</p>

Макрон засича амбициите на Тръмп за Нобелова награда след обръщението му в ООН

Свят Преди 1 час

Президентите Тръмп и Макрон не са на едно мнение относно начина за прекратяване на войната на Израел в Газа

GPS "смущения" засегнаха самолета на испанския министър на отбраната над Калининград

GPS "смущения" засегнаха самолета на испанския министър на отбраната над Калининград

Свят Преди 2 часа

Освен Маргарита Роблес, на борда са били и роднини на испански военни летци, които са част от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана на източния фланг

Лукс или право е паркомястото в София? Как се харчат милионите от "синя" и "зелена" зона

Лукс или право е паркомястото в София? Как се харчат милионите от "синя" и "зелена" зона

България Преди 2 часа

Над 43 млн. лева са приходите от зоните за почасово платено паркиране в столицата за година. И продължават да растат

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Любопитно Преди 2 часа

Кой е самолетът, преминал през близо 1500 гръмотевични бури и колко горещи могат да бъдат мълниите

Хванаха мъж, седнал зад волана с 4,19 промила алкохол

Хванаха мъж, седнал зад волана с 4,19 промила алкохол

България Преди 3 часа

Той е осъждан два пъти

Александър Димитров

Обявиха новия селекционер на националния отбор по футбол на България

България Преди 3 часа

Александър Димитров заменя на поста Илиан Илиев, който бе освободен след пораженията с по 3:0 от Испания и Грузия

<p>Китайски зодиак: Любов и пари през октомври за тези пет&nbsp;зодии</p>

Китайски зодиак: Любов и пари през октомври за тези пет зодии

Любопитно Преди 3 часа

Октомври носи и усещането за преход – между слънчевото лято и предстоящата зима

"Изглеждаше като мандарина" - Защо фотографът на звездите Стив Шоу изгони Джесика Алба от снимачната площадка

"Изглеждаше като мандарина" - Защо фотографът на звездите Стив Шоу изгони Джесика Алба от снимачната площадка

Свят Преди 3 часа

Стив Шоу разкрива кой е любимият му артист за работа, защо пенсията не съществува за него и най-лошият му опит в професията

Принцеса Шарлийн омая Париж на церемонията „Златната топка“ (СНИМКИ)

Принцеса Шарлийн омая Париж на церемонията „Златната топка“ (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 часа

Съпругата на 47-годишния принц Алберт беше облечена в разкошна рокля от Elie Saab

Скандална статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Скандална статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Свят Преди 3 часа

Бронзовата инсталация на National Mall представя двамата „в радостна прегръдка“, а Белият дом реагира остро

Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

Свят Преди 3 часа

Украинският президент изрази увереност, че американският държавен глава може да промени хода на водената от Русия война

Всичко от днес

От мрежата

Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в края на септември

sinoptik.bg
1

Заработи горската класна стая в село Смилян

sinoptik.bg

Любимата диета Анистън и Полтроу крие сериозни рискове

Edna.bg

Мина от Big Brother, която си прави операции, заради изневерите. Какво ни казва това?

Edna.bg

Официално: ЦСКА обяви назначението на Христо Янев

Gong.bg

От Левски обявиха постъпленията от участието си в Европа

Gong.bg

За най-спешните дейности по подмяна на ВиК мрежата са нужни 3,7 млрд.лв.

Nova.bg

Оставиха в ареста прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана

Nova.bg