Арестуваха британец за хулигански действия на столичното летище "Васил Левски"

Мъжът се държал неадекватно и обиждал полицейските служители

9 февруари 2026, 12:03
Арестуваха британец за хулигански действия на столичното летище "Васил Левски"
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

З адържаха британец, извършвал хулигански действия на летище „Васил Левски“. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 05.02.2026 г. за времето от 21:00 часа до 1:00 часа на летището в София е извършил непристойни действия, нарушаващи обществения ред, и изразяващи явно неуважение към обществото, съобщиха от прокуратурата.

Той е обиждал полицейските служители, бутал ги е и не е изпълнил разпореждане да спре и да се успокои. Вместо това обвиняемият тръгнал да върви между самолетите към перона. Той бил задържан в стая на Терминал-2, където продължил да се държи неадекватно, като блъскал вратата, крещял и обиждал полицейските служители. Британецът ритал с крака и направил дупка в помещението за задържане, с което причинил имуществени вреди.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Мъжът е бил задържан за срок до 72 часа.

Дежурен прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Състав на съда е наложил на извършителя най-тежката мярка за неотклонение. Тя подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Източник: СРП    
