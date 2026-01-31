България

Борисов: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

Лидерът на ГЕРБ разговаря с председателя на ЕК в Загреб

Обновена преди 1 час / 31 януари 2026, 11:29
Националният съвет на БСП обсъжда документите за предстоящия конгрес на 7 и 8 февруари

Националният съвет на БСП обсъжда документите за предстоящия конгрес на 7 и 8 февруари

"Мечтая мама да оздравее": Да помогнем на Мая да се пребори с рака
Проверки за спекула в последния ден на българския лев, под прицел са автомивките

Проверки за спекула в последния ден на българския лев, под прицел са автомивките
Голям ръст на пациентите с усложнения от грип, какви са причините

Голям ръст на пациентите с усложнения от грип, какви са причините
Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната

Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната
Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?

Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?
Уикенд под знака на зимата: Очакват ни сняг и силно застудяване

Уикенд под знака на зимата: Очакват ни сняг и силно застудяване
Машината се завъртя: Йотова има 5 варианта за премиер, каква е процедурата и кога идват изборите?

Машината се завъртя: Йотова има 5 варианта за премиер, каква е процедурата и кога идват изборите?

"България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО. В това уверих председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на разговор в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб". Това написа лидерът на партията Бойко Борисов в профила си във Facebook. 

ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов

"Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентоспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между „Райнметал” и България на територията на страната ни. В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия", допълнилидерът на ГЕРБ. 

Бойко Борисов участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП), който се провежда в Загреб (Хърватия).

Лидерът на ГЕРБ разговаря в петък с председателя на Европейската народна партия Мнфред Вебер. В разговора Борисов подкрепи позицията на ЕНП, че ЕС трябва спешно да изгради реални европейски отбранителни способности до 2030 г., в тясно сътрудничество с НАТО, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Лидерът на ГЕРБ се срещна и канцлера на Германия Фридрих Мерц в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб.

„С изграждането на новия съвместен завод за експлозиви и снаряди между германския концерн „Райнметал“ и България, отношенията между нашите две страни навлизат в ново стратегическо измерение. Проектът ще даде мощен тласък в модернизацията на българската армия, ще стане платформа за трансфер на най-новите технологии в отбранителната индустрия и ще бъдат разкрити над 1000 нови висококвалифицирани работни места”, това написа в публикация във Facebook Борисов по повод разговора си с Мерц. 

Той твърди, че двамата са се обединили около извода, че новият завод ще бъде от полза за повишаването на отбранителните способности на целия Европейски съюз и ще утвърди страните ни като надеждни партньори в европейската отбранителна индустрия.

„Информирах канцлера Мерц, че на предстоящите парламентарни избори в България ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на държавата. По време на кампанията ще запознаем българските граждани и бизнеса с мерките, които предлагаме за ускоряване на икономическия растеж, гарантиране на публичните финанси, привличането на нови инвестиции в сферите на високите технологии, повишаване на доходите и осигуряването на качествено образование и здравеопазване”, добави Борисов.

Среща Борисов-Пленкович

Бойко Борисов проведе среща с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович, който е и домакин на Срещата на върха на ЕНП в Загреб.

„България и Хърватия работят заедно по ключови европейски теми и споделят опит и добри практики, особено когато става въпрос за икономическа стабилност. Отличните отношения между двете държави се развиват активно, включително в области като инвестициите и икономическото сътрудничество, където има значителен потенциал за растеж и обмен”, написа във Facebook Борисов по повод срещата си.

„Двамата обсъдихме и прехода на страните ни от националните валути към еврото. България преминава плавно през първия месец от въвеждането на еврото. По време на разговора подчертах, че регулаторите работят активно, извършват се постоянни проверки и има засилен контрол, за да се гарантира защита на потребителите. Това е ясен знак, че държавата е на мястото си и изпълнява своята роля, въпреки че правителството е в оставка”, допълни той.

Източник: БТА/Маргарита Колева    
Последвайте ни
Тежка катастрофа край Враца, трима са ранени

Тежка катастрофа край Враца, трима са ранени

Животът на ръба на човешките възможности в Антарктида:

Животът на ръба на човешките възможности в Антарктида: "Спасете ме от този ад"

"Мечтая мама да оздравее": Да помогнем на Мая да се пребори с рака

Какво става в САЩ, правителството отново спира работа

Какво става в САЩ, правителството отново спира работа

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Volkswagen се врича на дългогодишна вярност на бензиновите хотхечове

Volkswagen се врича на дългогодишна вярност на бензиновите хотхечове

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 5 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 5 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 5 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КЗП и НАП проверяват пункт за ГТП край Пазарджик

КЗП и НАП проверяват пункт за ГТП край Пазарджик

България Преди 34 минути

Русия и Украйна си размениха нови удари с дронове, има жертви и ранени

Русия и Украйна си размениха нови удари с дронове, има жертви и ранени

Свят Преди 1 час

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 64 от 85 руски дрона

Делси Родригес предложи закон за амнистия на стотици затворници във Венецуела

Делси Родригес предложи закон за амнистия на стотици затворници във Венецуела

Свят Преди 6 часа

Лидерката на опозиция Мария Корина Мачадо заяви от своя страна, че подобни действия са резултат от "натиск" от страна на САЩ

Край на блокадите, превозвачите преустановиха протестите

Край на блокадите, превозвачите преустановиха протестите

Свят Преди 6 часа

Обстановката по граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България с Република Сърбия постепенно се нормализира

31 януари: Отдаваме почит на двама велики лечители и на големи мъченици

31 януари: Отдаваме почит на двама велики лечители и на големи мъченици

Любопитно Преди 6 часа

В Каноп, Египет, била затворена заради вярата си майката християнка Атанасия и дъщерите ѝ

"Арестувайте президента": Масови протести срещу имиграционните служби в САЩ

"Арестувайте президента": Масови протести срещу имиграционните служби в САЩ

Свят Преди 7 часа

Демонстрациите идват след убийството на двама американски граждани в Минеаполис

40 години от трагедията „Чалънджър“: Как една разбита мечта промени образованието завинаги

40 години от трагедията „Чалънджър“: Как една разбита мечта промени образованието завинаги

Любопитно Преди 7 часа

Космическата совалка „Чалънджър“ на НАСА излетя преди 40 години с необичаен екипаж. Освен шестима астронавти, мисията излетя с учител на борда

„Не ми пиши“: Защо хората се уморяват и как да не полудеят от комуникацията

„Не ми пиши“: Защо хората се уморяват и как да не полудеят от комуникацията

Любопитно Преди 7 часа

Има моменти, когато звукът на съобщение в месинджър не буди любопитство, а по-скоро леко безпокойство или дори раздразнение

Аржентина обяви извънредно положение заради горски пожари

Аржентина обяви извънредно положение заради горски пожари

Свят Преди 15 часа

Пожарите започнаха в края на 2025 г., като властите смятат, че поне част от тях са били умишлено предизвикани

<p>Радев:&nbsp;Партия ще правим след изборите - към момента е невъзможно</p>

Румен Радев: Партия ще правим след изборите - към момента е невъзможно

България Преди 16 часа

"За създаване на партия сега не мога да разчитам", заяви той и допълни: "Партия ще правим след изборите, но към момента това не е възможно"

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи" - холивудската звезда Катрин О'Хара

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи" - холивудската звезда Катрин О'Хара

Свят Преди 17 часа

тя е починала в дома си в Лос Анджелис

Антонио Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс

Антонио Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс

Свят Преди 17 часа

Причината по думите му са неплатени вноски и бюджетно правило

<p>Удар по автокрадците в София: Арестуваха Ванко при зрелищна акция</p>

Трима задържани при акция срещу автокражби

България Преди 17 часа

Задържаните са от криминалния континент

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Свят Преди 18 часа

Той направи изявлението пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Свят Преди 18 часа

Външните министри от ЕС взеха решение за включване на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на съюза на терористичните организации

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

Свят Преди 18 часа

В прокуратурата в Кочани се води и друго разследване - срещу инспектори от Службата за публични приходи в страната, заподозрени в подкуп и злоупотреба със служебно положение

Всичко от днес

От мрежата

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

От Тарантино до Scandal: защо Кери Уошингтън не е просто холивудска икона

Edna.bg

Катето Евро изненада с нова визия – отряза косите си, показа се на рождения ден на Добромир Банев

Edna.bg

Артета с признание: Никога не съм виждал нещо подобно

Gong.bg

Испански нападател е първият нов в Черно море

Gong.bg

Българин спечели титлата на двойки при юношите на Australian Open

Nova.bg

Проверки за спекула в последния ден на българския лев: Автомивките под прицел

Nova.bg