Ким Кардашиян падна в храстите преди партито на „Оскарите“

Н е всичко беше блясък и злато за Ким Кардашиян по време на уикенда на „Оскарите“, съобщава People.

Въпреки сияйната си поява на афтърпартито на Vanity Fair в неделя, 15 март, звездата падна в храстите, преди изобщо да стигне до червения килим. Това стана ясно от ново видео в TikTok, споделено от самата нея.

Инцидентът зад кулисите

В кадрите зад кулисите 45-годишната актриса от сериала „All's Fair“ разкри, че е претърпяла драматично падане, докато е била облечена в златна рокля по тялото с поло яка от Gucci и зашеметяващо високи токчета на стойност 80 долара.

Само миг преди инцидента се чува как Кардашиян казва: „Чудя се дали тази обувка не трябва да е по-стегната“. Следващият кадър я показва как залита и пада в близкия храст. Двама души, сред които и нейната приятелка Стефани Шепърд, успяват да я задържат.

„Глезенът ми!“, възкликва Кардашиян.

„По дяволите, хванах се за някаква жена, горката“, добавя тя, визирайки вероятно случайна жена наоколо.

Блясък на червения килим

Gente?? Quando o glamour encontra a gravidade 😅 Kim Kardashian mostra o tombo épico que levou com salto de 20 cm antes da after party do Oscar 2026! pic.twitter.com/7oF5XbBM8z — Quem (@quem) March 18, 2026

Въпреки че по-рано във видеото споделя, че е „нервна“ за появата си пред фотографите, Кардашиян се справи блестящо със ситуацията. Тя заложи на смела визия, допълнена от ледено сини контактни лещи и умишлено разрошена прическа като част от своя стайлинг.

Подкрепа от Луис Хамилтън

Тоалетът бе приет изключително добре и от пилота от Формула 1 Луис Хамилтън, с когото Кардашиян е романтично свързвана от февруари насам. Тогава видео, разпространено от TMZ, улови двамата да излизат от един и същ джип при пристигането им в хотел в Париж.

След като основателката на марката SKIMS публикува поредица от бляскави снимки от вечерта, 41-годишният Хамилтън коментира с флиртуващо емоджи с влюбени очи.

Източник сподели пред списание PEOPLE миналия месец, че звездата от Формула 1 кара Кардашиян „да се чувства в безопасност и тя искрено се наслаждава на времето, прекарано с него“.