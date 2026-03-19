Любопитно

Ким Кардашиян падна в храстите преди партито на „Оскарите“

Риалити звездата преживя малък инцидент с високи токчета за 80 долара, но по-късно заблестя на червения килим, подкрепяна от новия си любим Луис Хамилтън

19 март 2026, 12:29
Източник: Getty Images

Н е всичко беше блясък и злато за Ким Кардашиян по време на уикенда на „Оскарите“, съобщава People.

Въпреки сияйната си поява на афтърпартито на Vanity Fair в неделя, 15 март, звездата падна в храстите, преди изобщо да стигне до червения килим. Това стана ясно от ново видео в TikTok, споделено от самата нея.

Инцидентът зад кулисите

В кадрите зад кулисите 45-годишната актриса от сериала „All's Fair“ разкри, че е претърпяла драматично падане, докато е била облечена в златна рокля по тялото с поло яка от Gucci и зашеметяващо високи токчета на стойност 80 долара.

Само миг преди инцидента се чува как Кардашиян казва: „Чудя се дали тази обувка не трябва да е по-стегната“. Следващият кадър я показва как залита и пада в близкия храст. Двама души, сред които и нейната приятелка Стефани Шепърд, успяват да я задържат.

Холивуд без филтър: Най-добрите и най-абсурдните визии от червения килим на Vanity Fair
16 снимки
„Глезенът ми!“, възкликва Кардашиян.

„По дяволите, хванах се за някаква жена, горката“, добавя тя, визирайки вероятно случайна жена наоколо. 

Блясък на червения килим

Въпреки че по-рано във видеото споделя, че е „нервна“ за появата си пред фотографите, Кардашиян се справи блестящо със ситуацията. Тя заложи на смела визия, допълнена от ледено сини контактни лещи и умишлено разрошена прическа като част от своя стайлинг.

11 снимки
Подкрепа от Луис Хамилтън

Тоалетът бе приет изключително добре и от пилота от Формула 1 Луис Хамилтън, с когото Кардашиян е романтично свързвана от февруари насам. Тогава видео, разпространено от TMZ, улови двамата да излизат от един и същ джип при пристигането им в хотел в Париж.

След като основателката на марката SKIMS публикува поредица от бляскави снимки от вечерта, 41-годишният Хамилтън коментира с флиртуващо емоджи с влюбени очи.

Източник сподели пред списание PEOPLE миналия месец, че звездата от Формула 1 кара Кардашиян „да се чувства в безопасност и тя искрено се наслаждава на времето, прекарано с него“.

Източник: People    
Ким Кардашиян Оскари уикенд Падане Vanity Fair афтърпарти TikTok видео Зад кулисите Златна рокля Високи токчета Луис Хамилтън Романтична връзка
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Нова вълна от шпионски атаки срещу iPhone: Какво трябва да знаят потребителите в България

България Преди 10 минути

Светът на киберсигурността е в тревога след разкритията за мащабна кампания с шпионския софтуер LightSpy

Скандален случай: Арестуваха двама мъже, заключили жена в кола в Стара Загора

Скандален случай: Арестуваха двама мъже, заключили жена в кола в Стара Загора

България Преди 10 минути

На място веднага е бил изпратен полицейски екип

Компактен на плота, бърз в работата

Компактен на плота, бърз в работата

Любопитно Преди 27 минути

По-малко рязане • По-малко бъркотия • Повече време за вас

Няколко зодии ще забогатеят много скоро, сред тях ли сте

Няколко зодии ще забогатеят много скоро, сред тях ли сте

Любопитно Преди 1 час

Хороскопът за края на тази седмица обещава финансови възможности за представителите на зодиакалния кръг. Някои може да получат шанс да увеличат доходите си, докато други ще трябва да бъдат по-предпазливи с разходите

България се включва в европейска инициатива за индустрията

България се включва в европейска инициатива за индустрията

България Преди 1 час

Осъдиха на 5 години затвор рецидивист, измамил жена с 57 000 лв. за "европроекти"

Осъдиха на 5 години затвор рецидивист, измамил жена с 57 000 лв. за "европроекти"

България Преди 1 час

Мъжът я излъгал, че фирмата ѝ е одобрена по Програмата за развитие на селските райони

,

Напрежение в Оманския залив: Кораб бе ударен от снаряд край Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Ормузкият проток бе блокиран от Иран в отговор на американско-израелската офанзива от 28 февруари

<p>Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия</p>

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия, прехваната е и ракета

Свят Преди 1 час

Засегнатият обект е рафинерията „Самреф“

Археолог или крадец? Полша разреши екстрадиция на руски учен в Украйна

Археолог или крадец? Полша разреши екстрадиция на руски учен в Украйна

Свят Преди 1 час

Александър Бутягин се намира в затвор във Варшава по обвинения, че е извършвал незаконни разкопки и е разграбвал артефакти от древния град Мирмекион в Крим – украински полуостров, анексиран от Русия през 2014 г.

<p>Кейт сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна</p>

Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

Любопитно Преди 2 часа

Кейт Мидълтън омая Уиндзор с първата си тиара за 2026 г.! Принцесата избра любимата на Даяна „Lover's Knot“ – бижу, което заради тежестта си е причинявало главоболие на покойната лейди Ди. Зелената рокля на Кейт бе фин дипломатичен жест към Нигерия

БАБХ алармира: Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София

БАБХ алармира: Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София

България Преди 2 часа

„Консумацията на подобно месо крие сериозни рискове за здравето“, предупреди д-р Ангел Мавровски

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

България Преди 2 часа

Полицаи провериха 11 адреса в павликенските села Върбовка и Бяла черква

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

България Преди 2 часа

Мярката се прилага ежегодно и е в сила от 2021 г.

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

България Преди 2 часа

Менингитът остава едно от най-страховитите изпитания за съвременната медицина, тъй като неговата скорост често изпреварва диагностичните възможности. В същността си това заболяване представлява остро възпаление на защитните обвивки (менинги), които покриват главния и гръбначния мозък

Централата на „Катар Енерджи“ (Qatar Energy) в района Уест Бей в Доха, Катар, на 3 март 2026 г. Районът Уест Бей е засегнат от прекъсвания и нарушения в нормалния ритъм поради конфликта с Иран, включително активност на ракети и дронове.

Енергийното сърце на света под прицел: Защо Катар е ключов за портфейла на българина?

Свят Преди 2 часа

Разказ за най-голямата газова съкровищница на планетата, Ормузкия проток и верижната реакция, която вдига цените в Европа. Прочетете подробния анализ на енергийната карта, която управлява нашия портфейл

НАП внедрява система с изкуствен интелект

НАП внедрява система с изкуствен интелект

България Преди 3 часа

Тя позволява да се извършват общи и специфични търсения

