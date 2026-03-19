Компактен на плота, бърз в работата

П одготовката на продуктите често отнема повече време от самото готвене. Дъска, нож, рязане на лук и чесън, повече бъркотия в повече чинии. В малка кухня това означава и зает плот, и допълнителни усилия. MaxChef Electric Chopper ускорява подготовката с едно натискане. Мини размер, голям ефект – компактен и безшумен с кухнен мулти-чопър за бързо и равномерно нарязване у дома и на път.

Приложения

Удобен за: малки кухни, офис, ваканционен имот, каравана, къмпинг, пикник.

Основни предимства

• Спестява време при ежедневната подготовка на продукти • 8 остриета от неръждаема стомана за бърз и равномерен резултат • Безопасна работа без кабели и без зависимост от контакт • USB C презареждане с включен кабел • Контейнер 450 мл от AS материал, подходящ за работа с храна • Компактен блок – 15,7 × 9,2 × 9,2 см, 355 г (заема минимално място) • Лесно разглобяване и почистване – частите без моторния блок се мият на ръка

Подарък рецепта

Песто в малко количество

Практично решение, когато се прави малко, защото пестото се разваля бързо.

• 1–2 скилидки чесън • кедрови ядки • щипка сол • зехтин (добавя се според желаната гъстота) • пармезан (по желание)

Натискате на бутона и е готово.

Получава се свежо песто за салати, паста, сандвичи или печени зеленчуци