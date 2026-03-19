Демерджиев отговори на Калин Стоянов: Нито мога, нито искам да нареждам арести

"Приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми. Схемата е ясна", заяви бившият служебен министър на вътрешните работи

19 март 2026, 13:55
Б ившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев отговори на обвиненията на депутата от ПГ на „ДПС – Ново начало“ Калин Стоянов, че той е нареждал използването на МВР за политически репресии в Кърджали.

„Приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми. Схемата е ясна – определени "медии", умишлено ги слагам в кавички, защото отдавна са станали партийни органи, пускат провокации. Оттам будният гражданин Калин Стоянов се "сезира" и подава сигнал срещу мен. Нито мога, нито искам да нареждам арести. Нямам нито правомощия, нито желание да го правя. За мен правото и справедливостта са над всичко“, заявява Демерджиев в пост в личния си профил във Facebook.

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

Той допълва, че ако сигналът на Стоянов е действителен, ще защити името си и ще подаде сигнал за набеждаване.

Случаят се развива на фона на подготовката за предстоящите избори на 19 април.

Депутатът от „ДПС – Ново начало“ Калин Стоянов обвини Демерджиев, че е провел среща с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, в която му наредил да започнат масови арести на активисти, членове и кметове на ДПС в Кърджали, под предлог, че се занимават с купуване на гласове.

Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

Според Стоянов целта на тези действия била да се стресират хората в региона и да се осигури предимство за коалицията, водена от Демерджиев, която участва в изборите заедно с Румен Радев.

Демерджиев категорично отрича обвиненията, подчертавайки, че не е използвал МВР като инструмент за политически натиск и че няма правомощия да нарежда арести.

„Прости ми, сине!“: Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му с разтърсващо съобщение

„Прости ми, сине!“: Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му с разтърсващо съобщение

Конспиративните теории, които ще ви оставят безмълвни

Конспиративните теории, които ще ви оставят безмълвни

Скандален случай: Арестуваха двама мъже, заключили жена в кола в Стара Загора

Скандален случай: Арестуваха двама мъже, заключили жена в кола в Стара Загора

Само три професии са в безопасност от AI: Бил Гейтс посочи кои са те

Само три професии са в безопасност от AI: Бил Гейтс посочи кои са те

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
10 от най-скъпите породи котки в света

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
<p>&quot;Шантаж&quot;&nbsp;в ЕС? Лидери атакуват Орбан заради спряно финансиране&nbsp;за Украйна</p>

ЕС притиска Виктор Орбан да деблокира 90 млрд. евро заем за Украйна

Свят Преди 19 минути

Европейските лидери предупреждават, че ветото на Унгария застрашава финансирането за Киев

.

България е 84-та по щастие в света: Финландия остава недостижима на върха

Любопитно Преди 26 минути

Световният доклад за щастието за 2026 г. е факт: Финландия води, а Коста Рика изненадва с присъствие в топ 5

<p>Чудо или опасен прецедент? Изкуствен интелект връща покойния Вал Килмър за последна роля</p>

Технологично чудо или опасен прецедент? Изкуствен интелект връща покойния Вал Килмър на екрана за голямата му последна роля

Любопитно Преди 1 час

Въпреки че ракът на гърлото му попречи да стъпи на снимачната площадка приживе, Холивуд намери начин да върне легендата: Вижте как семейството на Вал Килмър и най-новите технологии обединиха сили, за да завършат последната му мисия в киното

,

Нова вълна от шпионски атаки срещу iPhone: Какво трябва да знаят потребителите в България

България Преди 1 час

Светът на киберсигурността е в тревога след разкритията за мащабна кампания с шпионския софтуер LightSpy

<p>Спряха преговорите за мир в Украйна заради Иран</p>

"Известия": Мирните преговори за Украйна са преустановени на фона на войната в Иран

Свят Преди 1 час

Докато вниманието на Вашингтон е насочено към Техеран, Москва отчита икономически дивиденти от високите цени на петрола, а тристранната група за мир е поставена на изчакване

Политически сблъсъци белязаха последното заседание на НС преди изборите

Политически сблъсъци белязаха последното заседание на НС преди изборите

България Преди 1 час

Съгласно правилника депутатите излизат във ваканция по време на кампанията, която започва в полунощ срещу 20 март

Компактен на плота, бърз в работата

Компактен на плота, бърз в работата

Любопитно Преди 1 час

По-малко рязане • По-малко бъркотия • Повече време за вас

Няколко зодии ще забогатеят много скоро, сред тях ли сте

Няколко зодии ще забогатеят много скоро, сред тях ли сте

Любопитно Преди 2 часа

Хороскопът за края на тази седмица обещава финансови възможности за представителите на зодиакалния кръг. Някои може да получат шанс да увеличат доходите си, докато други ще трябва да бъдат по-предпазливи с разходите

България се включва в европейска инициатива за индустрията

България се включва в европейска инициатива за индустрията

България Преди 2 часа

Ким Кардашиян падна в храстите преди партито на „Оскарите“

Ким Кардашиян падна в храстите преди партито на „Оскарите“

Любопитно Преди 2 часа

Риалити звездата преживя малък инцидент с високи токчета за 80 долара, но по-късно заблестя на червения килим, подкрепяна от новия си любим Луис Хамилтън

Осъдиха на 5 години затвор рецидивист, измамил жена с 57 000 лв. за "европроекти"

Осъдиха на 5 години затвор рецидивист, измамил жена с 57 000 лв. за "европроекти"

България Преди 3 часа

Мъжът я излъгал, че фирмата ѝ е одобрена по Програмата за развитие на селските райони

,

Напрежение в Оманския залив: Кораб бе ударен от снаряд край Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Ормузкият проток бе блокиран от Иран в отговор на американско-израелската офанзива от 28 февруари

<p>Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия</p>

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия, прехваната е и ракета

Свят Преди 3 часа

Засегнатият обект е рафинерията „Самреф“

Археолог или крадец? Полша разреши екстрадиция на руски учен в Украйна

Археолог или крадец? Полша разреши екстрадиция на руски учен в Украйна

Свят Преди 3 часа

Александър Бутягин се намира в затвор във Варшава по обвинения, че е извършвал незаконни разкопки и е разграбвал артефакти от древния град Мирмекион в Крим – украински полуостров, анексиран от Русия през 2014 г.

<p>Кейт сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна</p>

Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

Любопитно Преди 3 часа

Кейт Мидълтън омая Уиндзор с първата си тиара за 2026 г.! Принцесата избра любимата на Даяна „Lover's Knot“ – бижу, което заради тежестта си е причинявало главоболие на покойната лейди Ди. Зелената рокля на Кейт бе фин дипломатичен жест към Нигерия

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

България Преди 3 часа

Въпреки края на зимата, здравната ситуация в страната остава стабилна. Опасността от морбили и коклюш е овладяна, а грипът отстъпва

Всичко от днес

От мрежата

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Компактен на плота, бърз в работата

Edna.bg

6 начина да прескочиш скандал с половинката си

Edna.bg

Вълнуваща Световна купа по художествена гимнастика в София, гледайте по NOVA и NOVA SPORT

Gong.bg

Барселона и Манчестър Юнайтед в патова ситуация за Рашфорд

Gong.bg

Андрей Гюров: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

Nova.bg

Георги Кандев: Хранителни помощи срещу глас е най-актуалната схема на изборния вот

Nova.bg