Демерджиев отговори на Калин Стоянов: Нито мога, нито искам да нареждам арести

Б ившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев отговори на обвиненията на депутата от ПГ на „ДПС – Ново начало“ Калин Стоянов, че той е нареждал използването на МВР за политически репресии в Кърджали.

„Приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми. Схемата е ясна – определени "медии", умишлено ги слагам в кавички, защото отдавна са станали партийни органи, пускат провокации. Оттам будният гражданин Калин Стоянов се "сезира" и подава сигнал срещу мен. Нито мога, нито искам да нареждам арести. Нямам нито правомощия, нито желание да го правя. За мен правото и справедливостта са над всичко“, заявява Демерджиев в пост в личния си профил във Facebook.

Той допълва, че ако сигналът на Стоянов е действителен, ще защити името си и ще подаде сигнал за набеждаване.

Случаят се развива на фона на подготовката за предстоящите избори на 19 април.

Депутатът от „ДПС – Ново начало“ Калин Стоянов обвини Демерджиев, че е провел среща с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, в която му наредил да започнат масови арести на активисти, членове и кметове на ДПС в Кърджали, под предлог, че се занимават с купуване на гласове.

Според Стоянов целта на тези действия била да се стресират хората в региона и да се осигури предимство за коалицията, водена от Демерджиев, която участва в изборите заедно с Румен Радев.

Демерджиев категорично отрича обвиненията, подчертавайки, че не е използвал МВР като инструмент за политически натиск и че няма правомощия да нарежда арести.