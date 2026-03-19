Технологично чудо или опасен прецедент? Изкуствен интелект връща покойния Вал Килмър на екрана за голямата му последна роля

П ет години преди смъртта си през 2025 г., Вал Килмър бе избран за ролята на отец Финтан - католически свещеник и познавач на индианската духовност - във филма „Дълбоко като гроб“ (As Deep as the Grave). Килмър обаче, който се бореше с рак на гърлото, беше твърде болен, за да стигне до снимачната площадка, съобщава Variety .

„Той беше актьорът, когото исках за тази роля“, казва сценаристът и режисьор на филма Кьорте Ворхис.

„Образът беше изграден изцяло около него. Черпеше вдъхновение от неговото индианско наследство и връзката му с Югозапада. Преди няколко дни гледах снимачния график - имахме готовност да снимаме с него. Той просто преминаваше през много, много труден медицински период и не успя да го направи“.

Въпреки че Килмър не е заснел нито една сцена, Ворхис е успял да осъществи визията си, включвайки актьора в състава чрез най-съвременен генеративен изкуствен интелект (AI). Това е направено със съдействието на наследниците на покойния актьор и неговата дъщеря Мърседес (Ворхис споделя, че синът на Килмър, Джак, също подкрепя проекта).

„Семейството му повтаряше колко важен смятат филма и че Вал наистина е искал да бъде част от него“, казва Кьорте Ворхис.

„Той искрено вярваше, че това е важна история, под която иска да стои името му. Именно тази подкрепа ми даде увереност да кажа: „Добре, нека го направим“. Въпреки че някои хора може да го нарекат противоречиво, това е, което Вал искаше“, казва Кьорте Ворхис.

„Дълбоко като гроб“, който по-рано се казваше „Каньонът на мъртвите“, е истинската история на археолозите от Югозапада Ан и Ърл Морис, проследявайки разкопките им в Каньон де Чели, Аризона, в опит да изследват историята на народа Навахо. Абигейл Лоури („Тенекиена звезда“) си партнира с Том Фелтън („Хари Потър“), а в актьорския състав влизат още Уес Стъди и Абигейл Бреслин.

Килмър, или по-точно генерираната от AI версия на актьора, ще се появи със „значителна роля“ в готовия филм. Проектът използва както кадри на младия Килмър, предоставени от семейството му, така и записи от последните му години, за да покаже героя в различни етапи от живота му. Аудиото също използва гласа на Килмър, който в края на живота му бе увреден от трахеална процедура.

„Героят във филма също страда от туберкулоза“, казва Джон Ворхис, продуцент на филма и брат на Кьорте. „Този исторически персонаж отразяваше реалното състояние на Вал, докато той страдаше от рак на гърлото. Така че, когато става въпрос за гласа, това е уникална възможност състоянието на героя да отразява това на самия актьор, създавайки вид мост.“

„Дълбоко като гроб“ е независима продукция, която трябваше да издържи на прекъсванията заради пандемията от COVID-19, разтеглили снимачния процес до шест години. В един момент създателите на филма са изрязали сцените с отец Финтан поради бюджетни причини и времеви ограничения, но при прегледа на кадрите осъзнали, че те са необходими за завършване на повествованието.

„Разбрахме, че това е основен липсващ елемент“, казва Кьорте Ворхис.

„Обикновено просто бихме избрали друг актьор. Държа на работата с нашите актьори и имаме блестящи изпълнения в целия филм. Но не можем да включим камерата отново. Нямаме бюджет. Не сме голям студиен филм. Затова трябваше да помислим за иновативни начини. И разбрахме, че технологията е на наше разположение“, казва Ворхис.

Около изкуствения интелект все още се водят разгорещени спорове, като творческата общност се притеснява, че технологията ще доведе до загуба на работни места и че образите на актьорите ще бъдат използвани без тяхно съгласие. Братята Ворхис знаят, че решението им може да предизвика критика, но се надяват, че филмът ще покаже как AI може да се използва етично. Те отбелязват също, че продукцията се е придържала към насоките на Гилдията на актьорите (SAG) и е компенсирала наследниците на Килмър за участието му.

В изявление дъщерята на актьора Мърседес Килмър изрази подкрепата си за филма и отбеляза, че баща ѝ е бил „дълбоко духовен човек“, на когото е импонирала тази „история за открития и просветление“, развиваща се в американския Югозапад, където той е живял (Ню Мексико).

„Той винаги гледаше на нововъзникващите технологии с оптимизъм – като на инструмент за разширяване на възможностите за разказване на истории“, казва Мърседес Килмър. „Този дух е нещо, което всички почитаме в рамките на този конкретен филм, от който той беше неразделна част“.

Приживе Килмър, чиято филмография включва „The Doors“ и „Батман завинаги“, си партнира със Sonantic за създаването на генериран от AI глас, когато се завърна в ролята на Том „Айсмен“ Казански в „Топ Гън: Маверик“ през 2022 г.

Тогава Килмър сподели, че е „благодарен“ на технологичната компания. „Като човешки същества, способността да общуваме е в основата на нашето съществуване, а страничните ефекти от рака на гърлото направиха трудно за другите да ме разбират“, добави той.

„Шансът да разкажа историята си с глас, който се усеща автентичен и познат, е невероятно специален подарък“.