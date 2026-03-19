Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия, прехваната е и ракета

Д рон се е разбил в петролна рафинерия в индустриалната зона на червеноморското пристанище Янбу, съобщиха от Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

По-рано през деня от ведомството информираха, че е била прехваната балистична ракета, насочена към същия район.

Затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия

Засегнатият обект е рафинерията „Самреф“, която е съвместна собственост на саудитския държавен енергиен гигант „Арамко“ и компанията „Мобил Янбу Рифайнинг“ – дъщерно дружество на американската корпорация „ЕксънМобил“.

Атаки с дронове спряха милиони барели петрол

Това е второ нападение срещу съоръжение, свързано с компанията в рамките на месеца. По-рано Reuters съобщи за удар по най-голямото предприятие за преработка на суров петрол в Саудитска Арабия.

Към момента няма официална информация за пострадали или за мащаба на нанесените щети.

Нов удар с дронове в Русия: Нападнаха петролни рафинерии

Саудитска Арабия е сред най-големите производители и износители на петрол в света, а нейната енергийна инфраструктура често е обект на атаки в контекста на напрежението в Близкия изток. Пристанището Янбу на Червено море е ключов индустриален и енергиен център, през който преминават значителни количества суров петрол и петролни продукти.

През последните години рафинерии и петролни съоръжения на страната неведнъж са били атакувани с дронове и ракети, което поражда опасения за сигурността на глобалните енергийни доставки. Подобни инциденти често водят до повишено напрежение на международните пазари и засилени мерки за сигурност в региона.