Археолог или крадец? Полша разреши екстрадиция на руски учен в Украйна

19 март 2026, 11:51
С ъдия в Полша постанови, че руският археолог Александър Бутягин може да бъде екстрадиран в Украйна, въпреки че защитата му заяви, че ще обжалва решението, съобщава Би Би Си (BBC).

Бутягин се намира в затвор във Варшава по обвинения, че е извършвал незаконни разкопки и е разграбвал артефакти от древния град Мирмекион в Крим – украински полуостров, анексиран от Русия през 2014 г.

Ако решението на съдия Дариуш Лубовски бъде потвърдено, окончателното решение за екстрадицията ще бъде взето от министъра на правосъдието на Полша.

Бутягин, арестуван в Полша по искане на Украйна през декември, отрича всички обвинения. Ако бъде признат за виновен, го заплашват до пет години затвор. Русия поиска незабавното му освобождаване, като заяви, че делото е политически мотивирано.

От началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. европейски съдилища в няколко случая отказаха да екстрадират руски граждани в Украйна, позовавайки се на възможен риск от нарушения на Европейската конвенция за правата на човека.

Животът и здравето на археолога биха били изложени на риск, ако той бъде екстрадиран в Украйна, заяви неговият адвокат Адам Домански.

Като старши изследовател в Ермитажа, най-големия художествен музей в Русия, разположен в Санкт Петербург, той от 1999 г. ръководи археологическите разкопки на музея в Мирмекион – древногръцко селище, основано в Крим през VI в. пр.н.е.

Първоначално неговите изследвания са били разрешени от Украйна. Но когато Русия анексира полуострова през март 2014 г., работата продължава без съгласието на Киев и продължава и след пълномащабната инвазия осем години по-късно.

Той може да получи до пет години затвор, ако бъде признат за виновен в разграбване на артефакти, включително 30 златни монети, като нанесените щети се оценяват на повече от 4,5 милиона долара.

Преди ареста си във Варшава на 4 декември Бутягин е пътувал из Европа, изнасяйки публични лекции пред рускоговоряща аудитория. Той е знаел, че съд в Киев е издал заповед за ареста му през април 2025 г., но не е очаквал да бъде задържан в Европейския съюз.

Руските разкопки в Крим са незаконни съгласно Втория протокол към Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт. Украйна и повечето европейски държави са страни по този протокол, но Русия не е.

В навечерието на евентуалната екстрадиция Александър Бутягин заяви пред Би Би Си чрез своя адвокат, че е продължил разкопките, за да съхрани археологическия обект. Той не оспорва, че е работил без разрешението на Киев – но отхвърля обвиненията в „умишлено незаконно унищожаване, разрушаване или увреждане“ на паметници.

„Спирането на нашата работа щеше да се отрази на състоянието на обекта, като го остави без надзор и доведе до влошаването му поради естествени причини, както и до излагането му на вандали и иманяри“, аргументира се той.

Но Евелина Кравченко, старши изследовател в Института по археология на Украйна, заяви, че руските археолози трябва да бъдат възпрепятствани да извършват разкопки в окупираните украински територии.

„Нямам лична враждебност към Бутягин. Той е руски гражданин, който е работил в Крим, и смятам, че дейността му е навредила на културното наследство на Крим“, каза Кравченко пред Би Би Си.

През ноември 2024 г. украинската служба за сигурност СБУ съобщи, че заедно с украинската полиция и прокуратурата е „събрала доказателства срещу руски гражданин, който разграбва украинското културно наследство в временно окупирания Крим“. Оттам уточниха, че руският гражданин е ръководител на отдела по археология в Ермитажа, но не го назоваха публично.

СБУ добави, че археологът е заподозрян в „незаконно извършване на разкопки на обект от археологическото наследство, унищожаване, разрушаване или увреждане на културни ценности“.

В момента Бутягин се намира в следствен арест във Варшава, като искането за освобождаването му под гаранция е било отхвърлено. Попитан дали ще се върне към разкопките в окупирания Крим, ако обжалването му бъде успешно, археологът избегна директен отговор, заявявайки единствено, че иска да промени много неща в живота си и първо желае да се върне при семейството си.

Източник: BBC    
