Археолог или крадец? Полша разреши екстрадиция на руски учен в Украйна

С ъдия в Полша постанови, че руският археолог Александър Бутягин може да бъде екстрадиран в Украйна, въпреки че защитата му заяви, че ще обжалва решението, съобщава Би Би Си (BBC).

Бутягин се намира в затвор във Варшава по обвинения, че е извършвал незаконни разкопки и е разграбвал артефакти от древния град Мирмекион в Крим – украински полуостров, анексиран от Русия през 2014 г.

Ако решението на съдия Дариуш Лубовски бъде потвърдено, окончателното решение за екстрадицията ще бъде взето от министъра на правосъдието на Полша.

⚡ BREAKING: Polish court approves extradition of Russian archaeologist to Ukraine.



Alexander Butyagin, arrested in Warsaw in December 2025, faces charges over excavations in temporarily occupied Crimea. pic.twitter.com/bBERJRlhQq — UNITED24 Media (@United24media) March 18, 2026

Бутягин, арестуван в Полша по искане на Украйна през декември, отрича всички обвинения. Ако бъде признат за виновен, го заплашват до пет години затвор. Русия поиска незабавното му освобождаване, като заяви, че делото е политически мотивирано.

От началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. европейски съдилища в няколко случая отказаха да екстрадират руски граждани в Украйна, позовавайки се на възможен риск от нарушения на Европейската конвенция за правата на човека.

Животът и здравето на археолога биха били изложени на риск, ако той бъде екстрадиран в Украйна, заяви неговият адвокат Адам Домански.

Като старши изследовател в Ермитажа, най-големия художествен музей в Русия, разположен в Санкт Петербург, той от 1999 г. ръководи археологическите разкопки на музея в Мирмекион – древногръцко селище, основано в Крим през VI в. пр.н.е.

Първоначално неговите изследвания са били разрешени от Украйна. Но когато Русия анексира полуострова през март 2014 г., работата продължава без съгласието на Киев и продължава и след пълномащабната инвазия осем години по-късно.

#Ukraine: 9. A court in #Poland has approved the extradition of RU archaeologist Alexander Butyagin, who works for the Hermitage Museum & has for years been excavating at the site of the Greek city of Myrmekion (nr #Kerch) in #Crimea, without permission of UA since 2014. In… pic.twitter.com/Cy2gq6GpKT — Peter Clifford Online (@PeterClifford1) March 19, 2026

Той може да получи до пет години затвор, ако бъде признат за виновен в разграбване на артефакти, включително 30 златни монети, като нанесените щети се оценяват на повече от 4,5 милиона долара.

Преди ареста си във Варшава на 4 декември Бутягин е пътувал из Европа, изнасяйки публични лекции пред рускоговоряща аудитория. Той е знаел, че съд в Киев е издал заповед за ареста му през април 2025 г., но не е очаквал да бъде задържан в Европейския съюз.

Руските разкопки в Крим са незаконни съгласно Втория протокол към Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт. Украйна и повечето европейски държави са страни по този протокол, но Русия не е.

В навечерието на евентуалната екстрадиция Александър Бутягин заяви пред Би Би Си чрез своя адвокат, че е продължил разкопките, за да съхрани археологическия обект. Той не оспорва, че е работил без разрешението на Киев – но отхвърля обвиненията в „умишлено незаконно унищожаване, разрушаване или увреждане“ на паметници.

„Спирането на нашата работа щеше да се отрази на състоянието на обекта, като го остави без надзор и доведе до влошаването му поради естествени причини, както и до излагането му на вандали и иманяри“, аргументира се той.

Но Евелина Кравченко, старши изследовател в Института по археология на Украйна, заяви, че руските археолози трябва да бъдат възпрепятствани да извършват разкопки в окупираните украински територии.

„Нямам лична враждебност към Бутягин. Той е руски гражданин, който е работил в Крим, и смятам, че дейността му е навредила на културното наследство на Крим“, каза Кравченко пред Би Би Си.

През ноември 2024 г. украинската служба за сигурност СБУ съобщи, че заедно с украинската полиция и прокуратурата е „събрала доказателства срещу руски гражданин, който разграбва украинското културно наследство в временно окупирания Крим“. Оттам уточниха, че руският гражданин е ръководител на отдела по археология в Ермитажа, но не го назоваха публично.

СБУ добави, че археологът е заподозрян в „незаконно извършване на разкопки на обект от археологическото наследство, унищожаване, разрушаване или увреждане на културни ценности“.

В момента Бутягин се намира в следствен арест във Варшава, като искането за освобождаването му под гаранция е било отхвърлено. Попитан дали ще се върне към разкопките в окупирания Крим, ако обжалването му бъде успешно, археологът избегна директен отговор, заявявайки единствено, че иска да промени много неща в живота си и първо желае да се върне при семейството си.