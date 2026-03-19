Делото срещу Кирил Петков: Прокуратурата поиска видеоизказване на Лаура Кьовеши, съдът отказа

Обвинението срещу него е за длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател

Обновена преди 45 минути / 19 март 2026, 06:48
С офийският градски съд отказа искане на прокурор Ангел Кънев по делото срещу Кирил Петков да бъде направена експертиза на видеофайл с изслушване на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши пред Европейския парламент, като бъде преведено и установено съдържанието на казаното от нея.

Съдът прие, че искането е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение, тъй като изясняването на тези обстоятелства не биха допринесли за доказване на предмета на делото. Адвокат Ина Лулчев също отбеляза, че искането е неоснователно, не може да помогне за установяване на истината и отбеляза, че няма обвинение за лъжесвидетелстване.

Делото срещу Кирил Петков е за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател във връзка с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова през 2022 г.

В сряда европейският главен прокурор Лаура Кьовеши заяви пред Европейския парламент, че Европейската прокуратура няма връзка със задържането на бившия премиер Бойко Борисов преди четири години. Тя уточни, че към този момент Прокуратурата на ЕС не е водила разследване. По думите на прокурор Кънев отговорът на Кьовеши е на въпрос от български евродепутат.

Днес се състоя заседание по делото, на което бяха разпитани разследващите полицаи Ваня Георгиева и Божидар Савов, началник и заместник-началник на отдел „Разследване“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) по време на арестите. Според данните по делото и техните показания те са били привикани в Министерския съвет и са участвали в среща в кабинета на Кирил Петков, на която са присъствали тогавашният вътрешен министър Бойко Рашков, министърът на финансите Асен Василев, директорът на ГДНП и заместникът му. Разговорът е бил по повод преписка и образуване на досъдебно производство във връзка с Борисов, Горанов и Арнаудова. 

По време на разпитите стана известно, че на срещата в Министерския съвет Кирил Петков е заявил, че е обсъдил случая с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

Преди днешното заседание Кирил Петков коментира, че в България прокуратурата се използва извън закона – като бухалка. По думите му има два типа българи - такива, които се борим с прокуратурата в съдебната зала, защото сме свободни и не ни е страх, другите имат дела „на трупчета“, те са най-несвободните хора в България.

Източник: БТА, Константин Костов    
