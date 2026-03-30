България

Болницата Бяла Слатина спря приема на пациенти с морбили, пращат заразените в Плевен

Заради изчерпания капацитет във Врачанско, новите случаи на морбили ще се транспортират към УМБАЛ „Георги Странски“ в Плевен

Елена Дремова

Обновена преди 2 часа / 30 март 2026, 13:17
Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София
Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров - Еврото

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров - Еврото
Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици
Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия

Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия
Президентът Йотова обсъжда с НАП и КЗП мерките в подкрепа на бизнеса

Президентът Йотова обсъжда с НАП и КЗП мерките в подкрепа на бизнеса
Шокиращи разкрития по случая „Хасърджиев“: Блудство с непълнолетни, партита с дрога и порнографски материали

Шокиращи разкрития по случая „Хасърджиев“: Блудство с непълнолетни, партита с дрога и порнографски материали
Студ, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през новата седмица

Студ, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през новата седмица
Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

Повече от 14 пациенти не можем да приемем, липсва персонал“.

Това заяви за Vesti.bg директорът на МБАЛ – Бяла Слатина д-р Светлана Тодорова.

Ситуацията с разпространението на морбили в област Враца навлиза в критична фаза. Леглата в Инфекциозното отделение на белослатинската болница са запълнени, което налага спешна реорганизация и пренасочване на нови случаи към съседни области.

Местата са изчерпани: 14 хоспитализирани при капацитет от 10 легла

Директорът на лечебното заведение д-р Светлана Тодорова потвърди, че натискът върху болницата е огромен. Към момента в инфекциозното отделение са настанени 14 пациенти. Част от тях са с вече доказани лабораторни резултати, а останалите са с типична клинична картина, за които се очаква серологично потвърждение.

„Инфекциозното ни отделение разполага с 10 легла. За да отговорим на нуждите, разкрихме още 4 допълнителни легла към Вътрешно отделение. Избрали сме място с отделен вход, за да гарантираме пълна изолация и да не позволяваме смесване на потоците от пациенти“, поясни д-р Тодорова.

Критичен недостиг на персонал

Въпреки усилията на ръководството, възможностите за разкриване на нови места са изчерпани. Основната пречка не е липсата на пространство, а недостигът на медицински кадри.

„За съжаление, повече легла не можем да осигурим, тъй като нямаме необходимия персонал и специалисти по медицински грижи, които да обслужват тези пациенти. Това са максималните ни възможности“, призна директорът на болницата.

Новите случаи – към Плевен

Д-р Тодорова е категорична, че при поява на нови заразени, които се нуждаят от болнично лечение, те ще трябва да бъдат транспортирани извън областта. Най-близкият вариант е УМБАЛ „Георги Странски“ в Плевен, където функционира голяма инфекциозна клиника с по-голям капацитет.

Въпреки че в болницата в Бяла Слатина има постоянно движение на изписани и новоприети деца, лечебното заведение не може да поеме повече от 14 души едновременно.

Основните симптоми, за които родителите трябва да следят, са:

  • Висока температура;
  • Хрема, кашлица и зачервени очи (конюнктивит);
  • Характерен обрив, който обикновено започва от лицето и се разпространява надолу по тялото.

Заболяването не е за подценяване, тъй като може да доведе до сериозни усложнения като пневмония, възпаление на средното ухо или дори енцефалит (възпаление на мозъка), които в някои случаи могат да бъдат фатални.

Ваксинацията – единствената сигурна защита

Експертите са категорични: ваксината срещу морбили, паротит и рубеола е най-ефективното средство за превенция. Тя е част от задължителния имунизационен календар на България и се поставя на две дози:

  • На 13-месечна възраст;
  • На 12-годишна възраст.

Министерството на здравеопазването призовава всички родители в страната, и по-специално тези в засегнатия регион, незабавно да проверят здравните картони на децата си. Ако е пропусната имунизация, трябва веднага да се потърси личният лекар за наваксване на дозата. Ваксината е безплатна и доказано безопасна.

Процедура при съмнение и карантина

При поява на първите симптоми – температура и обрив – е изключително важно:

  • Изолация: Детето не трябва да посещава детска градина, училище или обществени места.
  • Консултация с лекар: Родителите трябва да се свържат с педиатър или личен лекар, като по възможност избягват чакалните с много хора, за да не заразят други пациенти.
  • Карантина: Всички контактни лица, които не са имунизирани или не са боледували, подлежат на наблюдение. Здравните власти предприемат мерки за ограничаване на движението на заразените до преминаване на инфекциозния период.

„Навреме поставената ваксина не само предпазва вашето дете от тежко протичане, но и изгражда „щит“ за цялото общество“, напомнят от здравното министерство. Регионалните здравни инспекции остават в готовност за предприемане на допълнителни противоепидемични мерки, ако броят на случаите продължи да расте.

Редактор: Елена Дремова
Морбили Епидемия Враца Бяла Слатина Ваксинация МОР Задължителна имунизация Симптоми на морбили Усложнения Деца и морбили Противоепидемични мерки Обществено здраве
Последвайте ни

По темата

Опит за убийство на полицай и баща му, къде е прокурорският син

Опит за убийство на полицай и баща му, къде е прокурорският син

„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

Франция поряза амбициите на Северна Македония за промяна на договорите

Франция поряза амбициите на Северна Македония за промяна на договорите

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

dogsandcats.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 2 дни
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 2 дни
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 2 дни
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спортният министър смени ръководството на Тотализатора, плащанията над 5000 евро са спрени

Спортният министър смени ръководството на Тотализатора, плащанията над 5000 евро са спрени

България Преди 21 минути

Това оповести на брифинг днес изпълнителният директор на тотото Любомир Петров

Ето с колко КЕВР вдигна цената на природния газ

Ето с колко КЕВР вдигна цената на природния газ

България Преди 26 минути

Регулираната цена на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 1 час

Съдът наложи да бъде изготвена нова експертиза

<p>&quot;Умиротворяването не води до мир, а до война&quot;:&nbsp;Украинският натиск кара Русия да се огъва</p>

Украинският натиск кара Русия да се огъва - не трябва да се отстъпва на Путин сега

Свят Преди 1 час

Украински атаки с дронове срещу балтийското пристанище Приморск доведоха до спиране на приблизително 40% от руския износ на петрол

<p>Тръмп твърди, че преговаря с &bdquo;нов и разумен&ldquo; режим в Иран</p>

Доналд Тръмп твърди, че САЩ преговарят с „нов и разумен“ режим в Иран

Свят Преди 2 часа

„Голям напредък“ или „пълно заличаване“: Доналд Тръмп обяви, че преговаря с нови лидери в Иран, но постави краен срок за отваряне на Ормузкия проток. Научете защо Вашингтон досега е щадил ключовия остров Харк и какво ще се случи, ако сделката пропадне

<p>Нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ</p>

"Данни за отвличания от извънземни" - нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ

Любопитно Преди 2 часа

Щатът Ню Йорк е регистрирал 8 314 наблюдения на НЛО от 1974 г. насам - по едно на всеки 1 003 жители

АПИ предупреждава: Няма да се продават винетки за час във вторник

АПИ предупреждава: Няма да се продават винетки за час във вторник

България Преди 2 часа

Причината са тестове на системата за резервно електрозахранване

Снимката е илюстративна

Човекът, който пада 40 минути: Невероятното оцеляване на пилота Уилям Ранкин

Свят Преди 2 часа

Това би било достатъчно мъчително, дори ако очите, носът и устата ви не кървяха едновременно

Алис Купър и съпругата му Шерил се ожениха отново след 50 години

Алис Купър и съпругата му Шерил се ожениха отново след 50 години

Любопитно Преди 2 часа

Рок иконата Алис Купър и съпругата му Шерил подновиха брачните си обети на пищна церемония в Аризона с 220 гости и куп рок звезди, доказвайки след 50 години семейно блаженство, че истинската любов в рокендрола съществува

8 мин. и 20 сек. тишина: Какво ще се случи, ако Слънцето внезапно изгасне

8 мин. и 20 сек. тишина: Какво ще се случи, ако Слънцето внезапно изгасне

Любопитно Преди 2 часа

Това би започнало „отброяване като на бомба със закъснител за оцеляването на всяко живо същество на Земята, което разчита на фотосинтезата, което е огромното мнозинство от живота на повърхността и цялото човечество“

Ще влязат ли американски войници на територията на Иран?

Ще влязат ли американски войници на територията на Иран?

Свят Преди 2 часа

Пентагонът е готов с план за сухопътна офанзива в Иран, разкриват източници на "Вашингтон пост"

5 начина, по които ЕС може да се справи с Унгария, ако Орбан бъде преизбран

5 начина, по които ЕС може да се справи с Унгария, ако Орбан бъде преизбран

Свят Преди 3 часа

От по-малко единодушно вземане на решения до неформално изолиране - страните от ЕС обмислят как да продължат напред без Унгария, ако Орбан спечели нов мандат

Софи Търнър се контузи на снимачната площадка, спряха работата по новия "Tomb Raider"

Софи Търнър се контузи на снимачната площадка, спряха работата по новия "Tomb Raider"

Любопитно Преди 3 часа

Снимките на новия сериал „Tomb Raider“ със Софи Търнър са спрени заради нейна контузия на снимачната площадка, но от Prime Video обявиха, че нараняването е леко и работата ще се възобнови възможно най-скоро

Почина главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев

Почина главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев

България Преди 3 часа

Той бе дългогодишен ръководел на администрацията на Конституционния съд, като поема длъжността през 2017 г.

Мощно земетресение край бреговете на Вануату

Мощно земетресение край бреговете на Вануату

Свят Преди 3 часа

Трусът е бил на дълбочина около 116 километра

Красимир Балъков на 60: Легендата на българския футбол показа неподозиран талант (ВИДЕО)

Красимир Балъков на 60: Легендата на българския футбол показа неподозиран талант (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

„Когато опитът срещне ритъма”, написа легендарният футболист

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Какво представлява обсебващата любов и защо не бива да я подценяваме

Edna.bg

„Спасители на плажа“ се завръща: какво да очакваме от новия сезон на култовия сериал

Edna.bg

Страхотно! Злато и бронз за България на бухалки

Gong.bg

Бивша звезда на Тотнъм: В клуба е пълна бъркотия, ръководството е виновно

Gong.bg

4-годишно дете почина в болница в Добрич, родителите обвиняват лекари

Nova.bg

Делото “Хасърджиев”: Обвинения в блудство, порнографски материали и риск от заразяване с венерически болести

Nova.bg