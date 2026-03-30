Болницата Бяла Слатина спря приема на пациенти с морбили, пращат заразените в Плевен

Студ, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през новата седмица

Шокиращи разкрития по случая „Хасърджиев“: Блудство с непълнолетни, партита с дрога и порнографски материали

Президентът Йотова обсъжда с НАП и КЗП мерките в подкрепа на бизнеса

Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

„Повече от 14 пациенти не можем да приемем, липсва персонал“.

Това заяви за Vesti.bg директорът на МБАЛ – Бяла Слатина д-р Светлана Тодорова.

Ситуацията с разпространението на морбили в област Враца навлиза в критична фаза. Леглата в Инфекциозното отделение на белослатинската болница са запълнени, което налага спешна реорганизация и пренасочване на нови случаи към съседни области.

Местата са изчерпани: 14 хоспитализирани при капацитет от 10 легла

Директорът на лечебното заведение д-р Светлана Тодорова потвърди, че натискът върху болницата е огромен. Към момента в инфекциозното отделение са настанени 14 пациенти. Част от тях са с вече доказани лабораторни резултати, а останалите са с типична клинична картина, за които се очаква серологично потвърждение.

„Инфекциозното ни отделение разполага с 10 легла. За да отговорим на нуждите, разкрихме още 4 допълнителни легла към Вътрешно отделение. Избрали сме място с отделен вход, за да гарантираме пълна изолация и да не позволяваме смесване на потоците от пациенти“, поясни д-р Тодорова.

Критичен недостиг на персонал

Въпреки усилията на ръководството, възможностите за разкриване на нови места са изчерпани. Основната пречка не е липсата на пространство, а недостигът на медицински кадри.

„За съжаление, повече легла не можем да осигурим, тъй като нямаме необходимия персонал и специалисти по медицински грижи, които да обслужват тези пациенти. Това са максималните ни възможности“, призна директорът на болницата.

Новите случаи – към Плевен

Д-р Тодорова е категорична, че при поява на нови заразени, които се нуждаят от болнично лечение, те ще трябва да бъдат транспортирани извън областта. Най-близкият вариант е УМБАЛ „Георги Странски“ в Плевен, където функционира голяма инфекциозна клиника с по-голям капацитет.

Въпреки че в болницата в Бяла Слатина има постоянно движение на изписани и новоприети деца, лечебното заведение не може да поеме повече от 14 души едновременно.

Основните симптоми, за които родителите трябва да следят, са:

Висока температура;

Хрема, кашлица и зачервени очи (конюнктивит);

Характерен обрив, който обикновено започва от лицето и се разпространява надолу по тялото.

Заболяването не е за подценяване, тъй като може да доведе до сериозни усложнения като пневмония, възпаление на средното ухо или дори енцефалит (възпаление на мозъка), които в някои случаи могат да бъдат фатални.

Ваксинацията – единствената сигурна защита

Експертите са категорични: ваксината срещу морбили, паротит и рубеола е най-ефективното средство за превенция. Тя е част от задължителния имунизационен календар на България и се поставя на две дози:

На 13-месечна възраст;

На 12-годишна възраст.

Министерството на здравеопазването призовава всички родители в страната, и по-специално тези в засегнатия регион, незабавно да проверят здравните картони на децата си. Ако е пропусната имунизация, трябва веднага да се потърси личният лекар за наваксване на дозата. Ваксината е безплатна и доказано безопасна.

Процедура при съмнение и карантина

При поява на първите симптоми – температура и обрив – е изключително важно:

Изолация : Детето не трябва да посещава детска градина, училище или обществени места.

: Детето не трябва да посещава детска градина, училище или обществени места. Консултация с лекар : Родителите трябва да се свържат с педиатър или личен лекар, като по възможност избягват чакалните с много хора, за да не заразят други пациенти.

: Родителите трябва да се свържат с педиатър или личен лекар, като по възможност избягват чакалните с много хора, за да не заразят други пациенти. Карантина: Всички контактни лица, които не са имунизирани или не са боледували, подлежат на наблюдение. Здравните власти предприемат мерки за ограничаване на движението на заразените до преминаване на инфекциозния период.

„Навреме поставената ваксина не само предпазва вашето дете от тежко протичане, но и изгражда „щит“ за цялото общество“, напомнят от здравното министерство. Регионалните здравни инспекции остават в готовност за предприемане на допълнителни противоепидемични мерки, ако броят на случаите продължи да расте.