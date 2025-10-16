България

Агресия в Казанлък: Ученички пребиха 15-годишна заради ревност

Приятелят на една от нападателките се закачал с пострадалото момиче

16 октомври 2025, 08:30
Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента

Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента
Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста

Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста
Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

Четвъртък носи облаци и слаб дъжд
Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще
Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас
ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“

ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“
Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

П оредна агресия между ученички - този път в Казанлък. 15-годишно момиче беше ритано и скубано от две по-малки момичета. Всичко това беше заснето от други деца, а училището се намира на 20 метра от полицейското управление в града, предава NOVA.

Майката на пострадалото момиче сподели, че детето ѝ се чувства по-добре. “Ходихме при психолози, които се заеха с детето. Искам да благодаря сърдечно на всички в училището, че бяха до нас”, каза Иванка Петрова.

Шамари, ритници, унижение: Защо ученички нападнаха друго момиче в София?

По нейните думи побоят е бил планиран от по-рано. “Явно те са правили планове кога ще се случи. Звъннали са ѝ да видят къде се намира, за да могат да я причакат. Сформирала се е група, която я е заобиколила. Никой не ѝ се е притекъл на помощ, само са я снимали”.

Майката споделя, че във видеото се вижда как момичето не реагира на удара с удар, просто си крие лицето, за да не пострада. 

Причината за побоя е ревност. Приятелят на една от нападателките се закачал с пострадалото момиче. “Дъщеря ми го предупредила, но когато приятелката му видяла какво се случва, направила поръчката за този побой. Тя се обадила на двете си приятелки”, сподели Иванка Петрова.

“Те се познават от бебета, аз също с майката на едното момиче. Тя я подканила мило, питала я къде е, за да започне всичко. Никой от родителите не ми се е обадил”, каза майката.

Тийнейджърки се сбиха в училище, oсмокласничка е с мозъчно сътресение

По думите ѝ единственият човек, който се е намесил, за да омекоти ударите, е било момиче от училището на дъщеря ѝ. “Тя избутала леко биячката, за да не бие дъщеря ми. Но също е била неѝна приятелка, не знаела на чия страна да бъде”.

Момичето е споделило, че няма проблеми в класа си. 

Директорът на училището Денислав Тодоров  е първият, който реагира в ситуацията. “Сигнализирах регионалното управление, Министерството на образованието и местната комисия за борба с противообществените прояви”. 

По думите му предстоящите санкции ще бъдат гласувани на педагогически съвет. ”За подобно поведение се предвижда предупреждение за преместване в друго училище или изключване”. 

Директорът обясни, че една от нападателките е в седми клас, а другата е в гимназиален етап. И двете са от различни училища.

Агресия в училище: Ученички се сбиха в клас заради място

“Мога да кажа единствено за нашата потърпевша ученичка, че няма забележки за лошо поведение, има приличен успех. Тя не създава проблеми”, обясни директорът. 

“Не мога да си обясня как никой не е реагирал, защото от видеозаписите се вижда,  че преминават хора на тротоара”, коментира той.

Психолози работят с пострадалото момиче и с момичетата, които са извършили агресията. Сред тях е имало две или три момчета, които пък са снимали цялата ситуация.

Казанлък агресия ученички момче
Последвайте ни
Румен Радев до шефа на НСО: От 20 октомври ще пътувам с личния си автомобил

Румен Радев до шефа на НСО: От 20 октомври ще пътувам с личния си автомобил

Тревожен сигнал от Черно море - и нашето море започва да свети

Тревожен сигнал от Черно море - и нашето море започва да свети

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Стана ясна причината за смъртта на легендарната актриса Даян Кийтън

Стана ясна причината за смъртта на легендарната актриса Даян Кийтън

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рецептата на Дженифър Анистън за бананови палачинки, която децата обожават

Рецептата на Дженифър Анистън за бананови палачинки, която децата обожават

Любопитно Преди 19 минути

Рецептата е идеална за готвене с деца – лесна, забавна и ароматна

Най-добрите епохи в историята за живот: Кога би било най-добре да живееш?

Най-добрите епохи в историята за живот: Кога би било най-добре да живееш?

Свят Преди 20 минути

Макар нещата да били чудесни за мъжете, жените нямали такъв късмет, а робите – още по-малко

Apple обещава драстични подобрения с новия чип М5

Apple обещава драстични подобрения с новия чип М5

Технологии Преди 37 минути

Той трябва да направи устройствата на компанията готови за изкуствения интелект

Тежка катастрофа в Пловдив, удариха се автобус и такси

Тежка катастрофа в Пловдив, удариха се автобус и такси

България Преди 1 час

Шофьорът на таксито е откаран в болница с множество наранявания

Френският премиер Себастиан Льокорню

Ще оцелее ли кабинетът Льокорню 2? Очакват го два вота на недоверие

Свят Преди 1 час

Те се очаква да бъдат отхвърлени в оспорвано гласуване поради липса на подкрепа от страна на социалистите

<p><strong><span style="color:#ff0000;">&quot;План за смазване&quot;:&nbsp;</span></strong>Защо Израел заплаши &quot;Хамас&quot;?</p>

Министърът на отбраната на Израел заплаши "Хамас" с "план за смазване"

Свят Преди 1 час

Военните действия могат да бъдат възобновени, ако групировката не спазва споразумението за примирие в Газа, заяви Израел Кац

ВСС обсъжда спорните текстове от Закона за съдебната власт

ВСС обсъжда спорните текстове от Закона за съдебната власт

България Преди 1 час

Трябва да бъде решено кога започва да тече мандатът на изпълняващите длъжността в съдебната система

Скандалните плейбои, които днес щяха да бъдат мразени

Скандалните плейбои, които днес щяха да бъдат мразени

Любопитно Преди 2 часа

От Казанова до Пикасо - тези мъже са били прочути с безкрайния си списък от любовници

Снимката е илюстративна

16 октомври: Денят, в който България промени военната авиация

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха

Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха

Свят Преди 2 часа

С втората по сила армия в НАТО след САЩ и силния си оръжеен сектор Турция е в състояние да помогне на Европа да се справи със заплахата от Русия

Аварийно кацане на самолета с министъра на отбраната на САЩ

Аварийно кацане на самолета с министъра на отбраната на САЩ

Свят Преди 10 часа

Причината е пукнатина в предното стъкло

Германия купува оръжия от САЩ за Украйна

Германия купува оръжия от САЩ за Украйна

Свят Преди 10 часа

Писториус обяви и доставката на още две системи за противовъздушна отбрана "Ирис-Т"

Тръмп: Само да кажа и Израел напада Газа

Тръмп: Само да кажа и Израел напада Газа

Свят Преди 11 часа

Израел обвини терористичната групировка "Хамас", че не спазва споразумението

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Свят Преди 12 часа

Основните количества техника, свързана с европейската ПВО на Украйна, се осигуряват от САЩ

Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Свят Преди 12 часа

Председателят на ЕК отбеляза, че членството в ЕС представлява „обещание за мир, просперитет и солидарност“

Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Свят Преди 13 часа

Мицкоски от своя страна поиска "ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз като потвърждение на европейската перспектива"

Всичко от днес

От мрежата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Хей, живот, здравей, здравей: Христо Кидиков на 79!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 16 октомври, четвъртък

Edna.bg

Майкон: Всички играят на 110% срещу Левски, трудно се адаптирах към храната в България

Gong.bg

Спартак Варна се бори за лиценз и бъдеще

Gong.bg

Заради момче: Ученички пребиха 15-годишна в Казанлък

Nova.bg

Въображение без граници: Среща с инфлуенсърката, създала дом в малка кола (ВИДЕО)

Nova.bg