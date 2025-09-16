България

Близки и познати изпратиха отец Иван от Нови хан в последния му земен път

Опелото се състоя в храма "Света Троица"

16 септември 2025, 07:05
Б лизки и познати се простиха с отец Иван в храма "Света Троица" в село Нови хан. Той си отиде от този свят на 80-годишна възраст. 

30 снимки
Духовникът от години се грижеше за хората, изпаднали в беда. В неговите приюти в Нови хан и село Якимово живеят десетки деца, както и хора в нужда.

Здравето на отец Иван се влоши през последните години, но въпреки това той продължаваше да се грижи за децата.

Почина отец Иван от Нови хан

Отец Иван е роден през 1945 година в село Благово. Завършва строителен техникум и започва работа. Ненадейно след пътна злополука, при която си удря главата и губи съзнание, получава духовно просветление. Напуска работа и решава да стане свещеник.

В монтанската община Якимово, където отец Иван изгради цял квартал от къщи за хора в нужда, новината за смъртта му донесе скръб и несигурност. През последните години той прекарваше голяма част от времето си именно тук, купувайки имоти и настанявайки семейства, останали без дом. До последно е бил сред своите хора, но в неделя се е почувствал зле и е тръгнал към София.

За хората, на които е помогнал, той е много повече от благодетел. Владо Петков е един от първите, намерили подслон при него. В ефира на NOVA той разказва как животът му се е променил изцяло благодарение на отец Иван.

„През 2010-2011 година търсех помощ, някъде да живея, нямах къде. Отидох при него и той ме прие. Към 2012 година ми предложи да дойдем в Якимово, ще ми даде къща да се устроим. И така стана – създадохме семейство, устроихме се, работим“, коментира Владо Петков.

Споменът за отеца ще остане жив не само с материалната подкрепа, която е оказвал, но и с духовните уроци, които е преподавал. За Владо Петков най-ценният завет от него е простичък, но изпълнен с дълбок смисъл:

„Най-ценното, което ми е казал, е да си гледам семейството, да бъда добър човек, да не крадем, да не се лъжем, да се трудим, да работим и да помагаме на други хора, които са изпаднали в нужда“, казва още Петков. 

Делото на отец Иван продължава да живее в Якимово, където в около 40-50 от купените от него къщи все още живеят семейства. Децата им ходят на училище, а възрастните – на работа. Много от тях още вчера са заминали за Нови Хан, за да изпратят своя закрилник в последния му път.

Скръбта е голяма и в приюта в Нови хан, където отец Иван прекара последните си дни. В ефира на NOVA момчета, израснали под грижите му, споделиха, че за тях той е бил „абсолютно всичко – и майка, и баща“.

„Винаги се е стремил да ни учи на добро. Няма да забравя една негова приказка – че краят на света свършва там, където свършва добротата“, Валери, израснал в приюта.

Венцислав си спомня как духовникът е подал ръка на семейството му в най-тежкия им момент.

„Той ни отгледа. Подаде ръка в един много тежък момент за мен и моето семейство и затова вечно ще се помни в сърцата. Той е просто един велик човек, може би светец бих го нарекъл“, споделя Венцислав. 

Заветът на отеца да бъдат като братя и да се подкрепят е останал жив сред тях.

„Той беше за нас всичко. Винаги ни е учил да сме заедно, да се подкрепяме, да сме добри, да се обичаме. Ние тук сме братя с всички в приюта“, Константин, израснал в приюта. 

Един от младежите, роден в приюта, през сълзи сподели, че ще обича отец Иван цял живот.

Източник: NOVA    
отец Иван Нови хан опело
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
