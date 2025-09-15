Почина отец Иван от Нови хан

П очина отец Иван от Нови хан. Скръбната вест бе потвърдена за NOVA oт кмета на Якимово Георги Георгиев.

От години отецът купуваше къщи в района, в които настаняваше хора в нужда.

"През последните години той беше във влошено здравословно здравословно състояние, но въпреки това посещаваше селото и се грижеше за хората", заяви Георгиев.

Отец Иван, с рождено име Иван Иванов (монашеско име Йоан), бе един от най-ярките примери за духовна и социална отдаденост у нас. Роден е през 1945 г. в село Благово, област Монтана. Завършил строителен техникум, преди да се посвети на свещеническо служение. След духовно пробуждане той напуска светската си работа и изцяло посвещава живота си на хората в нужда.

Приют за стотици хора

Най-голямото дело на отец Иван остава приютът „Св. Николай“ при манастир „Св. Троица“ в Нови хан, където десетилетия наред намираха подслон бездомни, сираци, самотни майки с деца и възрастни хора. Само през последните години там живееха около 180 деца и над 100 възрастни.

В района на Нови хан и в селото Якимово свещеникът купуваше и ремонтираше къщи, в които настаняваше хора без подслон. С грижата си той даде нов шанс за живот на стотици българи, изпаднали в крайна бедност.

Въпреки болестите – винаги сред хората

През последните години отец Иван беше в тежко здравословно състояние. Преживя няколко инсулта и често беше прикован на легло, но въпреки това продължаваше да посещава хората в селото, да се грижи за тях и да организира помощ. „Въпреки болките, винаги беше сред нас и мислеше първо за хората, а после за себе си“, заяви кметът на Якимово Георги Георгиев.

Заветът на един човек на вярата

Делото на отец Иван ще остане като символ на добротата, милосърдието и истинското християнско служение. Той показа, че вярата не е само в молитвите, а и в делата – в протегната ръка, в топлия хляб, в подслона за изгубените и бездомните.