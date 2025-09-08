България

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

По думите му, заплахите дошли веднага, след като е депозирал в СГП заявление, че показанията му срещу градоначалника Благомир Коцев са взети под натиск

8 септември 2025, 13:11
Б ившият заместник кмет на Варна - Диан Иванов, който е и основен свидетел срещу кмета на морския град Благомир Коцев, твърди, че е получил заплахи за живота си. Това посочва самият Иванов в пост във "Фейсбук". 

По думите му, заплахите дошли веднага, след като е депозирал в Софийската градска прокуратура заявление, че показанията му срещу градоначалника Благомир Коцев са взети под натиск. 

Днес се навършват два месеца от акцията на КПК и ГДБОП във Варна, припомни в публикация в социалните мрежи бившият заместник-кмет на града Диан Иванов. Той изнесе подробности около свои действия и обстоятелства след операцията.

Подробности от изявлението:

На 16 юли Иванов е депозирал заявление пред Софийската градска прокуратура, в което твърди, че дадените от него показания са били изтръгнати под натиск. В същото заявление той е поискал да бъде разпитан пред съдия в присъствието на адвокат. По думите му документът е бил публично споделен в личния му профил във "Фейсбук".

Според Иванов след това са последвали няколко събития:

  • Постът му в "Фейсбук" е бил премахнат, без той да има яснота по каква причина. Той поставя въпроси дали това е извършено от институции и ако да - по чие разпореждане.
  • Веднага след подаването на заявлението пред СГП той е получил заплахи за живота си.
  • Подчертава, че през цялото време е бил в дома си и не се е укривал.
  • По думите му до момента нито една институция не се е свързала с него за разпит по повод заявлението му относно "изтръгнатите" показания.

Иванов посочва още, че в деня на акцията в дома му е имало непълнолетно дете и негови приятели, които са били оставени сами пред "една дузина въоръжени служители на ГДБОП и КПК“.

Бившият заместник-кмет на Варна съобщава, че предстои ново разглеждане на мерките му за неотклонение. По думите му, макар и с риск публикацията да бъде свалена, я споделя, за да бъде прочетена от възможно най-много хора.

Диан Иванов Заплахи за живота Благомир Коцев Показания под натиск Варна Бивш заместник-кмет Софийска градска прокуратура КПК и ГДБОП Социални мрежи Разследване
