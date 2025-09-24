България

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

Служителят, който е преминал с превишена скорост по пътя, е санкциониран дисциплинарно

24 септември 2025, 09:51
С лед репортаж от рубриката „Моята новина”, излъчен в „Здравей, България” – незабавна реакция на БГ ТОЛ. Наказват служител на тол управлението, засечен да кара с превишена скорост, пише NOVA.

Служителят, който е преминал с превишена скорост по пътя, е санкциониран дисциплинарно. От управлението заявиха, че няма да толерират подобни действия и ще продължат да следят за спазването на правилата от страна на своите работници.

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

„Завършена е проверката, разпоредена за нашия служител. Докладът е констатирал нарушение - 25 км превишена скорост. За това ще бъде наложено наказание, съответстващо по трудовото право - последно предупреждение за уволнение или директно освобождаване от длъжност. Днес ще бъде решено какво да бъде то”, обясни директорът на „Националното тол управление“ Олег Асенов в ефира на „Здравей, България”.

  • Отчитането на средна и моментна скорост

„1200 камери засичат средна скорост. Системата е направена за превенция. Високопрецизни навигационни системи следят моментната скорост на колите на тол управлението. По този начин автоматично калибрираме моментната скорост, засечена от камерите, както и тази, регистрирана от автомобилите ни. Целта е да постигнем необходимия процент точност, който е 3% по стандарт. Използваме техническо решение. Надяваме се през октомври да получим необходимия стандарт и да можем да сертифицираме заснемане на моментна скорост чрез камерите, които снимат и номерата на колите. Утре ще финализираме тестовете за контрол на нарушения при отчитане на моментна скорост за чужди МПС. Ще помагаме технически на МВР, за да спират нарушители. Надявам се до 1 ноември да сме готови с цялата техническа инфраструктура”, посочи Асенов.

БГ ТОЛ превишена скорост дисциплинарно наказание тол управление камери за скорост средна скорост
Преди 1 час
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден

Последни новини

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Свят Преди 17 минути

Японският премиер заяви, че е "възмутен" от скорошни коментари на израелски официални лица

Доналд и Мелания Тръмп на ескалатора в сградата на ООН

Ескалатор блокира при качването на Доналд и Мелания Тръмп в сградата на ООН

Свят Преди 40 минути

От ООН съобщиха, че инцидентът е предизвикан от задействан механизъм за безопасност

След скъпите H-1B визи в САЩ: Китай отвръща с K Visa за глобални специалисти

След скъпите H-1B визи в САЩ: Китай отвръща с K Visa за глобални специалисти

Свят Преди 1 час

Визата K цели да привлече висококвалифицирани кадри в момент, когато редица държави по света затягат или променят условията за работни визи

Ежедневен косопад: Какво е нормално и кога да се тревожим

Ежедневен косопад: Какво е нормално и кога да се тревожим

Любопитно Преди 1 час

За човек косата е не само елемент на красотата, но и важен показател за здравето

<p>Отиде си още една легенда на киното</p>

Отиде си кино иконата Клаудия Кардинале

Свят Преди 2 часа

Известната италианска актриса е починала на 87-годишна възраст в Нему́р, Франция

Арестуваха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

Арестуваха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

България Преди 2 часа

Той беше обявен за общодържавно издирване

<p>Обвиненият в опит за убийство на Тръмп опита да се намушка с химикалка</p>

След като бе признат за виновен: Обвиненият в опит за убийство на Тръмп опита да се намушка с химикалка

Свят Преди 2 часа

Съдията по делото обяви, че присъдата на Райън Раут ще бъде произнесена на 18 декември

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Любопитно Преди 3 часа

Всеки път, когато изхвърляте бананова кора, може да пропуснете изненадващо вкусна и питателна закуска

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

Любопитно Преди 3 часа

Лекарите отбелязват, че тази болка често е много по-силна, по-продължителна и не се повлиява добре от болкоуспокояващи

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

България Преди 3 часа

НОИ препоръчва да пазим трудовите си книжки

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

България Преди 3 часа

Нова наредба създава правила за телемедицината

Redmi 15C

Xiaomi обнови гамата на Redmi с четири нови модела

Технологии Преди 4 часа

Те продължават традицията на достъпни модели с мощен хардуер

Моторист простреля човек в кв. „Бояна“ в София

Моторист простреля човек в кв. „Бояна“ в София

България Преди 11 часа

Пострадалият е настанен в болница без опасност за живота

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Свят Преди 11 часа

Киров притежава както българско, така и украинско гражданство

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Свят Преди 11 часа

Зеленски заяви, че украинските войски са напреднали с около 360 квадратни километра

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Свят Преди 12 часа

Съдебните заседатели се съвещаваха по-малко от три часа, преди да произнесат присъдата

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

Подпорни стени в Земен светнаха с изящни рисунки

Как есента пренарежда биологичния часовник

Александър Томаш се появи на мач на ЦСКА

Мбапе задмина Зидан в Реал Мадрид

Незабавна евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", те твърдят, че причината е заради строежа на метрото

Посланикът на Хърватия у нас за промените близо 2 години след въвеждането на еврото

