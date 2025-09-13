Свят

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Защо скоростомерът на колата и GPS-ът често показват различни числа?

13 септември 2025, 10:13
Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Нов удар за Франция: Fitch понижи рейтинга на икономиката ѝ

САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро

Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за

Тайван предупреди Китай: Ще последва

Г-7 обсъжда нови мита за страни, подкрепящи войната на Русия

Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени

САЩ и 43 държави критикуват Русия за нарушеното въздушно пространство на Полша

С редната скорост вече ни глобява, но знаем ли с колко всъщност караме? Защо скоростомерът на колата и GPS-ът често показват различни числа и как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Репортерът на NOVA Юлиян Стоянов потърси отговорите на тези въпроси и направи експеримент. 

Скоростомерът на колата, показателят на GPS-а и таблата за скорост по главните столични булеварди. Една скорост – три различни резултата. С автомобилния състезател Румен Дунев екипът на NOVA прави експеримент - кога скоростта е най-точна и как да не попаднем в статистиката на тол камерите. Разлика виждаме от самото начало.

"Тук е 34, там е 40 км/ч", показва отчетената стойност на различните уреди Румен Дунев. И обяснява, че когато е по-висока скоростта - разликата се натрупва.

GPS системите разчитат на сигнал от сателити и затова в тунели или зони със слаб обхват често изобщо не работят. "Абсолютно разликата е 10 км в час, защото минаваме под тунел и се вдига. Вече разликата е около 5 км", посочва Дунев. 

На равен и прав път GPS-ът обикновено е по-точен. "GPS  координатите се хващат в една плоскост и когато спускаме или се изкачваме  - караме в хипотенузата на този измислен триъгълник, по-късо е разстоянието. Това също може да подведе водачите. По време на автомобилнo състезание, когато се мери по GPS за точна езда има значение и качеството на самия телефон", подчертава Дунев. 

И последната част от експеримента на NOVA - към "Цариградско шосе", за да видим с колко километра в час ще ни засекат информационните табели на Столичната община. "Има камери с нисък клас и ролята им е само да информират водачите, затова не са толкова точни и не са скъпи.

Тяхната роля е, ако някой минава с превишена скорост, водачът да я види и да редуцира своята скорост", обяснява Дунев. 

Мобилните и тол камерите обаче засичат с най-голяма точност – въпреки че законът допуска малка разлика в показанията. "Тя се взима на базата на 3% грешка или разлика, защото всички други останали показания могат да бъдат оспорени в съда, тъй като всяко устройство допуска някаква грешка."

От всички тези фактори най-много можем да разчитаме на скоростомера. За да бъде точен обаче, трябва да обърнем внимание на гумите и джантите. "С износването на гумите и намаляването на грайфера, както и със спадането на налагянето на гумата, динамичният диаметър на колелото става по-малък. Съответно реалната скорост ще е по-малка, което е в полза на водачите, защото няма да превишават скоростта. Ако се сложат по-високи гуми става обратното, скоростта е много по-голяма и тогава тези водачи могат да бъдат уязвими", твърди автомобилният състезател. 

В крайна сметка – скоростите може да се разминават, но само едно число е решаващо: това, което вижда камерата.

Източник: NOVA    
Скорост Скоростомер GPS Камери за скорост Тол камери Превишена скорост Глоби за скорост Точност на измерване Автомобилен експеримент Румен Дунев
Всичко от днес

