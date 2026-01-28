България

Авария остави без парно и топла вода част от София

28 януари 2026, 13:48
Авария остави без парно и топла вода част от София
П оради аварии е спряно топлоподаването в част от центъра на София.

От 9:30 ч. тази сутрин без парно и топла вода са абонатите на "Топлофикация-София" на ул."Бисер" 2, 8, 10, 12, 14, ул. "Калиакра" 19 А-Б, 25, 27, 29, бул. "Витоша" 71, 126, 128, Административна сграда "Проно", НДК, хотел "Милениум", сочи справка на интернет страницата на "Топлофикация-София". Очакваното възстановяване топлоподаването е насрочено за 29 януари в 09:30 ч. 

От вчера в 20:40 ч. без парно и топла вода са и абонатите на дружеството в сградите в района на бул. "Васил Левски", ул. "Искър", бул. "Ген. Данаил Николаев", ул. "проф. Милко Бичев", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Цар Освободител" и бул. "Васил Левски".  Очаквано възстановяване на топлоподаването е на 29 януари в 18 ч. 

На 21 януари със заповед на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски енергийният регулатор започна извънредна проверка на "Топлофикация-София". Проверката е назначена по сигнал на омбудсмана във връзка с аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата.

