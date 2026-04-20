Без изненади: Законовите ограничения намалиха избирателната активност в Турция

ДПС печели доверието на избирателите - на второ място се нарежда АПС, а трети са „Прогресивна България“

20 април 2026, 09:01
Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България
Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения
Област Плевен след вота: Знакови арести на хора, близки до "тартора на Буковлък"
Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните
Извънредно отваряне на чували заради пропуски в изборните книжа в Монтана
Слънцето се скрива! Идват гръмотевични бури и градушки
„Сияние“ започва изграждане на структури по места
Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС за второто място

З начителен спад в избирателната активност се отчита при вота на българските граждани в Турция, където изборите се проведоха при нови условия с ограничен брой секции, пише NOVA.

Заради въведените законови ограничения, които намаляват броя на секциите, този път в Турция са гласували около 24 000 души - приблизително два пъти по-малко в сравнение с изборите преди две години.

Общо секциите са били 27, което е около четири пъти по-малко спрямо предходния вот.

При 92% обработени протоколи първа политическа сила е ДПС с 50,7% (12 125 гласа). Партията си връща водещата позиция, след като на предишните избори отстъпи пред „Алианс за права и свободи“.

Сега на второ място се нарежда АПС с 22% (5 268 гласа), а трети са „Прогресивна България“ с 18,4% (4 399 гласа).

Изборният ден в Истанбул започва с дълги опашки пред секциите. Част от гласоподавателите са чакали над час, както за попълване на декларации, така и за самото гласуване.

Намаленият брой секции предизвика недоволство сред избирателите, които поставиха под въпрос достъпа до вот и равнопоставеността на гласуващите в чужбина. Сред гласуващите имаше както хора, силно мотивирани да упражнят правото си на вот, така и такива, които изразиха разочарование от организацията. 

Рекорден брой избирателни секции в Турция (ВИДЕО)

Някои избиратели подчертаха, че въпреки езиковите затруднения са успели да се справят с бюлетините, докато други акцентираха върху значението на вота за бъдещето на България.

До урните в Истанбул се нареди и трикратният европейски шампион по борба Ефраим Камберов, който също упражни правото си на глас. Основният извод от изборния ден в Турция е, че намаленият брой секции е оказал пряко влияние върху избирателната активност и организацията на вота.

Избори в Турция Избирателна активност Намален брой секции ДПС Вот в чужбина Български гласоподаватели Законови ограничения Недоволство на избиратели
Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

Всичко, което трябва да знаете преди да изтеглите кредит

Всичко, което трябва да знаете преди да изтеглите кредит

„Отговорни на пътя“ еп. 4: Гумите са най-важният компонент в автомобила (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“ еп. 4: Гумите са най-важният компонент в автомобила (ВИДЕО)

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука": Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Отчаян апел: Откраднаха медицинската апаратура на децата на звезда от Little Mix

Свят Преди 9 минути

Изпълнителката предлага £10 000 награда за откриването на автомобила, в който се е намирало оборудването за близначките ѝ, страдащи от мускулна атрофия

Германка е задържана в Русия с взривно устройство в раницата

Свят Преди 19 минути

По данни на руските служби самоделното взривно устройство е трябвало да бъде задействано в близост до обект на силите за сигурност в град Пятигорск

"Прогресивна България" триумфира: Вижте мащабния план, който обещава да промени държавата (ПЪЛНА ПРОГРАМА)

България Преди 29 минути

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

България Преди 35 минути

Вижте къде няма парно и топла вода:

Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?

България Преди 39 минути

Световните агенции отбелязаха изборната победа с убедителен резултат на партия „Прогресивна България”, водена от доскорошния президент Румен Радев

Как 20 минути сред природата могат да подобрят здравето ви

Любопитно Преди 44 минути

Престоят на открито задейства измерими промени в тялото: от понижаване на хормоните на стреса до подобряване на здравето на червата

Шер откри, че има тайна 15-годишна внучка

Любопитно Преди 46 минути

Шер откри своята 14-годишна тайна внучка Евър, дъщеря на сина ѝ Илайджа Блу Олман и модела Кейти Едуардс. Поп иконата вече поддържа връзка с детето, докато паралелно води съдебна битка за попечителство над Илайджа поради тежките му зависимости

Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южната част на страната

Свят Преди 48 минути

Частично е възстановен и достъпът до моста Бурж Рахал-Тир

Две катастрофи в Хасковско, дете и мъж са с опасност за живота

България Преди 1 час

Автомобил се преобърна в канавка, водачът е с положителна проба за алкохол

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

Свят Преди 1 час

Те са идентифицирани като Мохамад Масум Шани и Хамед Валиди

Алек Болдуин отново пред съда: Актьорът е изправен пред гражданско дело за фаталната стрелба

Свят Преди 1 час

Въпреки че наказателните обвинения бяха свалени, съдия в Лос Анджелис допусна иска на осветителя от снимачната площадка

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

Технологии Преди 1 час

Увеличава се интересът към устройствата за умен дом, като камери, сензори за автоматизация, контакти и други аксесоари. Те могат да са много практични, но и създават свои особени рискове, за които трябва да се внимава, особено с някои джаджи

Мистерията е разкрита: Учени откриха неочакван източник на метан в океана

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване разкрива как недостигът на хранителни вещества в затоплящите се води активира бактерии, произвеждащи метан. Учените предупреждават за опасен цикъл: по-топлите океани ще изпускат все повече парникови газове, ускорявайки промените в климата

Бразилският президент с остра атака срещу САЩ - войната в Иран е "лудост"

Свят Преди 2 часа

80-годишният лидер призова съвременните технологии да се използват не за войни, а "за по-устойчив и сигурен свят"

Токсичните хора около нас: 10 признака, че общувате с енергиен вампир

Любопитно Преди 2 часа

Тези личности рядко изглеждат заплашително. Най-често това е някой от близкото ви обкръжение, чието присъствие неусетно се превръща в непосилно бреме

20 април е присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна

България Преди 2 часа

Датата идва непосредствено след извънредните парламентарни избори в неделя

12 досадни неща, които правят всички котки

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

От бурни любови до Холивудска слава: историята на Кармен Електра

Нора Караиванова: Опитах с всички сили да те задържа, мое мило момче

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Халанд забрави добрите обноски на живо по ТВ

При 96.41% обработени протоколи: „Прогресивна България” печели вота, ГЕРБ-СДС е втора политическа сила (ОБНОВЯВА СЕ)

Демография на вота: За кого гласуваха българите

