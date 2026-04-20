Без изненади: Законовите ограничения намалиха избирателната активност в Турция

Извънредно отваряне на чували заради пропуски в изборните книжа в Монтана

Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните

Област Плевен след вота: Знакови арести на хора, близки до "тартора на Буковлък"

Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

З начителен спад в избирателната активност се отчита при вота на българските граждани в Турция, където изборите се проведоха при нови условия с ограничен брой секции, пише NOVA .

Заради въведените законови ограничения, които намаляват броя на секциите, този път в Турция са гласували около 24 000 души - приблизително два пъти по-малко в сравнение с изборите преди две години.

Изненадващо ниска избирателна активност в Турция

Общо секциите са били 27, което е около четири пъти по-малко спрямо предходния вот.

При 92% обработени протоколи първа политическа сила е ДПС с 50,7% (12 125 гласа). Партията си връща водещата позиция, след като на предишните избори отстъпи пред „Алианс за права и свободи“.

Сега на второ място се нарежда АПС с 22% (5 268 гласа), а трети са „Прогресивна България“ с 18,4% (4 399 гласа).

Изборният ден в Истанбул започва с дълги опашки пред секциите. Част от гласоподавателите са чакали над час, както за попълване на декларации, така и за самото гласуване.

Намаленият брой секции предизвика недоволство сред избирателите, които поставиха под въпрос достъпа до вот и равнопоставеността на гласуващите в чужбина. Сред гласуващите имаше както хора, силно мотивирани да упражнят правото си на вот, така и такива, които изразиха разочарование от организацията.

Рекорден брой избирателни секции в Турция (ВИДЕО)

Някои избиратели подчертаха, че въпреки езиковите затруднения са успели да се справят с бюлетините, докато други акцентираха върху значението на вота за бъдещето на България.

До урните в Истанбул се нареди и трикратният европейски шампион по борба Ефраим Камберов, който също упражни правото си на глас. Основният извод от изборния ден в Турция е, че намаленият брой секции е оказал пряко влияние върху избирателната активност и организацията на вота.