Избори 2026: Изборният ден приключи в голяма част от света, чака се вотът в САЩ и Канада

Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

В Турция, където бяха разкрити 27 секции, и Гърция – 26 (включително в курортни градчета в Северна Гърция и островите), краят на гласуването беше обявен в 20:00 ч. българско време за голяма част от секциите.

В Германия сънародниците ни гласуваха в 70 секции, в Испания – в 67, в Италия – в 27, в Нидерландия – в 24, във Франция – в 19, както и в Белгия и Австрия – в 17. Там изборният ден приключи в почти всички секции в 21:00 ч. българско време, посочиха от ведомството.

В 22:00 ч. българско време приключи гласуването и в повечето секции на територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, където, бяха разкрити 28 секции.

За седем секции на територията на Турция, пет секции в различните райони на британската столица Лондон и няколко секции в Испания, Германия и Норвегия, изборният ден беше удължен, съгласно указанията на Центкралната избирателна комисия (ЦИК) и разпоредбите на Изборния кодекс. В едва няколко от тях не всички желаещи да упражнят правото си на глас успяха да го сторят до крайния час, определен в Изборния кодекс за гласуване – 21:00 ч. местно време, допълниха от МВнР.

По-рано през деня изборният ден приключи и на територията на Австралия, Азия, и Африка.

Поради часовата разлика най-късно изборният ден в чужбина ще приключи в американските щати Калифорния, Аризона и Невада, както и в канадския град Ванкувър – в 6:00 ч. българско време в понеделник, 20 април 2026 г.

Министерството на външните работи създаде необходимата организация изборният ден зад граница да протече безпроблемно, казаха от МВнР. Създаденият изборен щаб поддържа постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства, със секционните избирателни комисии в чужбина и с ЦИК.

Наблюдаваме изключително висока избирателна активност извън страната, каза заместник-министърът на външните работи Ради Найденов на брифинг в МВнР по-рано през деня за провеждането на изборите в чужбина.