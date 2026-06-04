Георги Чакъров от ПБ оглави Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Г еорги Чакъров от "Прогресивна България" оглави Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Тя се състои от 24 народни представители, от които 13 са от „Прогресивна България" (ПБ), четирима от ГЕРБ – СДС, двама от „Движение за права и свободи - ДПС", двама от „Демократична България“ (ДБ), двама от „Продължаваме Промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“.

От ПБ, освен Георги Чакъров (председател), бяха избрани Мартин Жлябинков, Живка Бочуковска, Ивайло Петров, Димитър Тодоров, Стефан Сабрутев, Здравко Огнянов, Момчил Терзийски, Георги Георгиев, Румен Мунтянов, Милена Недева, Рашко Динков и Васил Филев.

От ГЕРБ-СДС Николай Нанков бе избрана за зам.-председател, а за членове - Валери Лачовски, Росица Кирова и Теменужка Петрова.

От ДПС – Искра Михайлова-Копарова и Тансер Бейти бяха избрани за членове на комисията.

От "Демократична България" членове са Стела Николова и Катя Панева.

От "Продължаваме промяната" членове са Йордан Терзийски и Богомил Петков.

От "Възраждане" Коста Стоянов бе избран за зам.-председател на комисията.