Ивайло Мирчев: Убеден съм, че втори дубъл няма да има на тези избори

П реди да излязат да гласуват днес хората, да погледнат децата си и да гласуват за силна България и силна Европа.
Това каза съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който гласува в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.
Убеден съм, че втори дубъл няма да има на тези избори, важно е всички, които се колебаят, да излязат и да гласуват, заяви Мирчев.
Призовавам всички политически играчи да не си правят илюзии и да не създават фалшиви истерии. Призовавам хората да излязат да гласуват, защото тези избори са в опасен момент, който може да насочи България към Европа, но и към много опасни води, каза Мирчев.