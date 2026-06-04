Константин Проданов от "Прогресивна България" оглави Комисията по бюджет и финанси

К онстантин Проданов от "Прогресивна България" оглави Комисията по бюджет и финанси. Тя е от 24 народни представители.

От тях 13 от парламентарната група „Прогресивна България“ (ПБ), четирима – ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ и един от „Възраждане“.

От ПБ, освен Константин Проданов (председател), а зам.-председател бе избрана Светла Коджабашева, членове са Георги Григоров, Георги Чакъров, Милен Трифонов, Стефан Белчев, Румяна Петрова Мариям Сакъз, Здравко Марков, Димитър Здравков, Георги Митов, Витко Вълчев, Момчил Петров

От ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова бе избрана за зам.-председател, членове са Десислава Танева, Владислав Горанов и Красимир Вълчев.

От ДПС – Айтен Сабри, Атидже Вели бяха избрани за членове на комисията.

От "Демократична България" членове са Мартин Димитров и Владислав Панев.

От "Продължаваме промяната" зам.-председател стана Асен Василев, а Венко Сабрутев - член.

От „Възраждане“ Цончо Ганев бе избран за член.