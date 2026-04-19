Парламентарни избори

Осми предсрочен вот: България гласува на парламентарни избори

19 април 2026, 07:00

Н а 19 април българските граждани отново отиват до урните, за да изберат парламент – за осми път от 2021 г.

Избирателните секции отвориха в 7:00 часа. Вотът ще продължи до 20:00 часа или до момента, в който всички чакащи пред секциите упражнят правото си на глас.

Осми вот за 4 години: Финал на предизборната кампания за изборите на 19 април

Право да гласуват на тези предсрочни избори имат 6 575 151 граждани. Изборът може да бъде направен както с хартиена бюлетина, така и чрез машина. Гласуването се извършва по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако предварително е подадена съответната декларация. По данни на Централната избирателна комисия общият брой на секциите в страната е 12 721. В 9354 от тях ще има възможност за машинно гласуване, докато в 3367 ще се гласува единствено с хартиени бюлетини.

За хората с увреждания са осигурени 1250 специализирани секции. Освен това са предвидени 400 тактилни шаблона за незрящи, разпределени както следва: в МИР Благоевград – 90 броя, МИР Пловдив-град – 70, МИР 23 София – 80, МИР 24 София – 90 и МИР 25 София – 70 броя.

Извън пределите на страната ще функционират общо 493 секции в 55 държави. След направени законови промени броят на секциите извън Европейския съюз беше ограничен. Машинно гласуване ще има в 130 секции в 19 държави, а в останалите зад граница ще се гласува с хартиени бюлетини. За участие във вота е необходимо представяне на валидна българска лична карта или паспорт.

Заради деветчасовата разлика първи ще гласуват българските граждани в Оукланд и Крайстчърч, Нова Зеландия, където изборният ден започна още в събота, 18 април, в 22:00 часа българско време. Най-късно ще приключи гласуването в секциите в щатите Калифорния, Аризона и Невада в САЩ, като се очаква това да стане около 6:00 часа българско време на 20 април, понеделник.

Най-много секции зад граница са разкрити в Германия – 70, следвани от Испания – 67, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 28, Турция – 27, Италия – 27, Гърция – 26, САЩ – 25, Нидерландия – 24, Франция – 19, както и Белгия, Австрия и Канада – по 17. По информация на МВнР няма държави, в които тази година се откриват секции за първи път.

В изборите за народни представители участват 14 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат в 22 МИР – Смолян. Общият брой на кандидатите е 4783 души, от които 1440 са жени, а 3343 – мъже, сочат данните на ЦИК.

