Какво представлява форумът в Санкт Петербург - икономическият инструмент на Путин за външна политика

У краинска атака с дронове по енергийни обекти край Санкт Петербург беше извършена часове преди началото на Санктпетербургския международен икономически форум, докато събитието събира около 20 000 участници от над 130 държави и се провежда на фона на войната в Украйна и продължаващата изолация на Русия от голяма част от Запада, пише Al Jazeera.

St Petersburg International Economic Forum, често описван като „руския Давос“, започна в сряда в условията на засилено напрежение. Според руските и украинските власти, украински дронове са ударили енергийни съоръжения в района на Санкт Петербург, на около 16 километра от мястото на форума. Атаките временно са нарушили работата на летището в града, но конференцията продължава по план.

Западни бизнес лидери бойкотират икономическия форум в Санкт Петербург

След началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г. форумът се превърна далеч не само в икономическо събитие за Москва. Докато западните правителства и много мултинационални компании се дистанцираха от Русия, събитието все повече се използва като платформа за усилията на Кремъл да задълбочи връзките си със страните от Глобалния юг.

Въпреки дипломатическата изолация на Русия в Европа и Северна Америка, участието остава значително, а руските власти представят форума като доказателство, че страната запазва международни партньори извън Запада.

Източник: БГНЕС

Какво представлява форумът в Санкт Петербург?

Първото издание на форума се провежда през юни 1997 г., в период когато постсъветска Русия търси чуждестранни инвестиции и по-тясна интеграция в световната икономика. Създаден като ежегодна платформа за привличане на инвеститори, форумът има за цел да представи Русия като отворена за бизнес след разпадането на Съветския съюз.

В продължение на почти три десетилетия събитието се превръща в едно от най-значимите международни събития на Русия. Макар инвестициите и бизнесът да остават в основата му, форумът все по-често се използва за представяне на визията на Москва за световния ред и за изграждане на политически връзки в чужбина.

Програмата съчетава икономически дискусии и политически дебати. Тазгодишните панели обхващат теми като енергийни пазари, изкуствен интелект, информационна война и влияние върху медиите. Един от панелите с участието на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова е озаглавен: „Вашите думи са като куршуми: как информацията се превърна в най-мощното оръжие на съвременната епоха“.

Източник: БГНЕС

Кой участва?

Едно от най-значимите развития тази година е присъствието на официална американска делегация, първо такова участие на голям руски инвестиционен форум от началото на войната в Украйна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е назначил Родни Мимс Кук младши, председател на Комисията за изящни изкуства на САЩ, за свой представител на събитието.

Очаква се Кук да участва в сесия, озаглавена „Русия-САЩ: културен диалог“. Американската търговска камара в Русия и фондация „Росконгрес“ също организират бизнес форум, посветен на потенциалното сътрудничество между руски и американски компании.

Сред другите участници се очакват президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев, президентът на Танзания Самия Сулуху Хасан и вицепрезидентът на Китай Хан Джън, съобщи във вторник съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков. Очаква се Хан Джън да се срещне отделно с руския президент на 6 юни.

Страната-гост на тазгодишното издание на форума е Саудитска Арабия, която изпраща енергийния министър принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд.

Събитието традиционно привлича и бивши световни лидери, както и противоречиви публични личности. Сред участниците са бившият германски канцлер Герхард Шрьодер, актьорът и дългогодишен поддръжник на Путин Стивън Сегал, консервативната американска коментаторка Кандис Оуенс, както и крайнодесните инфлуенсъри в социалните мрежи Андрю Тейт и Тристан Тейт, които са обект на обвинения в трафик на хора, изнасилване и организирана престъпност в Румъния, както и на редица обвинения във Великобритания.

Очаква се германският търговски милиардер Томас Брух, собственик на Hyperglobus, да участва в дискусии за германски инвестиции в Русия. Организаторите на форума твърдят, че около 1800 германски компании продължават да работят в страната въпреки влошените отношения между Москва и Берлин.

Кремъл е поканил и лидери и министри от държави, с които поддържа близки отношения, включително президенти на Узбекистан и Танзания, както и представители на Беларус, Куба и Саудитска Арабия.

Източник: БГНЕС

Защо форумът е важен?

St Petersburg International Economic Forum е едно от най-внимателно следените събития в политическия календар на Русия. Президентът Владимир Путин почти винаги присъства и изнася ключова реч, в която очертава икономическите приоритети на страната, но също така и позициите ѝ по регионални и международни въпроси.

Традиционно речта включва и продължителна сесия с въпроси и отговори, която често привлича широк медиен интерес. През 2022 г., няколко месеца след началото на пълномащабната инвазия в Украйна, Путин използва форума, за да осъди западните санкции и да заяви, че опитите Русия да бъде изолирана са се провалили.

Путин отговаря на западни журналисти - Войната в Украйна и санкциите на фокус

Освен политическите послания, форумът има и икономическа функция за Москва. Санкциите и загубата на ключови европейски пазари са принудили Русия да пренасочи търговията и инвестициите си към партньори в Азия, Африка и Южна Америка.

Чрез присъствието на чуждестранни представители, компании и инвеститори, Москва се стреми да демонстрира, че остава част от глобалната икономика и не зависи изцяло от политическото одобрение на Запада.