България

Румяна Петрова от "Прогресивна България" е председател на Комисията по енергетика

Тя се състои от 24 членове

4 юни 2026, 13:27
Румяна Петрова от "Прогресивна България" е председател на Комисията по енергетика
Източник: БТА

Р умяна Петрова от "Прогресивна България" (ПБ) е председател на Комисията по енергетика. Тя се състои от 24 членове, от които 13 от "Прогресивна България", четирима от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС, ДБ, ПП, един от "Възраждане".

Освен председателя Румяна Петрова, зам.-председател от ПБ е Стефан Цанков, членове - Стоян Петров, Рашко Динков, Лорин Лоринков, Петър Янков, Валентин Петров, Михаил Михайлов, Здравко Огнянов, Мирослав Митков, Тихомир Тотев, Симеон Иванов, Стефан Свиленов.

От ГЕРБ-СДС за зам.-председател и член на комисията бе избран Жечо Станков, останалите членове са Делян Добрев, Красен Кръстев.

От ДПС членове са Иво Цанев и Сейфи Мехмедали.

"Демократична България" излъчиха за членове Ивайло Мирчев и Владислав Панев.

От "Продължаваме промяната" за зам.-председател бе избран Радослав Рибарски, Мирослав Иванов - член.

От "Възраждане" като член в комисията влезе Искра Михайлова.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Комисия по енергетика Румяна Петрова Прогресивна България ГЕРБ-СДС ДПС Демократична България Продължаваме промяната Възраждане Български парламент енергийна политика
Последвайте ни
Мълния уби млад мъж, втори работник е бил до него при удара

Мълния уби млад мъж, втори работник е бил до него при удара

Григор Димитров и Ейса Гонсалес очароваха Френската ривиера

Григор Димитров и Ейса Гонсалес очароваха Френската ривиера

Бившият управител на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Бившият управител на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Скандал след „Евровизия“: Филип Киркоров с претенции към победата на България, DARA коментира

Скандал след „Евровизия“: Филип Киркоров с претенции към победата на България, DARA коментира

Напускане или уволнение: какво ви дължи работодателят

Напускане или уволнение: какво ви дължи работодателят

pariteni.bg
5 популярни мита за храненето на кучета и котки

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 2 дни
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 2 дни
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 2 дни
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румен Миланов от "Прогресивна България" оглави комисията за контрол над службите за сигурност

Румен Миланов от "Прогресивна България" оглави комисията за контрол над службите за сигурност

България Преди 10 минути

Тя е от 12 членове, излъчени на паритетен принцип – по двама от всяка ПГ

Галин Дурев бе избран за председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Галин Дурев бе избран за председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

България Преди 12 минути

Тя се състои от 19 народни представители

Демерджиев: Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов

Демерджиев: Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов

България Преди 24 минути

"Когато държавата работи, резултатите идват. Законът е еднакъв за всички. И вече се прилага", написа във Facebook вътрешният министър

Зад кулисите на Алексей Навални - спомени за лидера, който живееше под постоянно наблюдение

Зад кулисите на Алексей Навални - спомени за лидера, който живееше под постоянно наблюдение

Свят Преди 33 минути

Съратници описват живота му между караоке, съдебни процеси и срещи в чужбина

Стефан Белчев от ПБ оглави Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия

Стефан Белчев от ПБ оглави Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия

България Преди 35 минути

Заместник-председатели са Катя Стайкова (ПБ), Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и Мартин Димитров ("Демократична България")

Петър Витанов оглави Комисията по външна политика в НС

Петър Витанов оглави Комисията по външна политика в НС

България Преди 37 минути

За заместник-председатели бяха избрани Слави Василев (ПБ), Георг Георгиев (ГЕРБ – СДС) и Ивайло Шотев („Продължаваме промяната“)

Георги Чакъров от ПБ оглави Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Георги Чакъров от ПБ оглави Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

България Преди 40 минути

Тя се състои от 24 народни представители

Звезден обрат от 8 до 14 юни: Кой ще е вашият късметлийски ден според зодията ви

Звезден обрат от 8 до 14 юни: Кой ще е вашият късметлийски ден според зодията ви

Любопитно Преди 59 минути

В най-късметлийския ден за вашата зодия през следващата седмица (от 8 до 14 юни 2026 г.) трябва да повярвате в своята божествена мисия. Без значение колко изгубени сте се чувствали или какво се е случило в миналото, Вселената никога не забравя плановете си за вас

Янка Тянкова от "Прогресивна България" ще ръководи Комисията по правни въпроси

Янка Тянкова от "Прогресивна България" ще ръководи Комисията по правни въпроси

България Преди 1 час

Заместник-председатели на комисията са Олга Борисова (ПБ), Хамид Хамид (ДПС) и Надежда Йорданова (ДБ).

Константин Проданов от "Прогресивна България" оглави Комисията по бюджет и финанси

Константин Проданов от "Прогресивна България" оглави Комисията по бюджет и финанси

България Преди 1 час

Тя е от 24 народни представители

"Ще прегриза гърлото на тези изроди": Алексей Навални щеше да навърши 50 години днес

"Ще прегриза гърлото на тези изроди": Алексей Навални щеше да навърши 50 години днес

Свят Преди 1 час

Подбрахме негови цитати - за политиката, смъртта, любовта и Арнолд Шварценегер

„Нашето момиче-мечта“: Меган и Хари с трогателен кадър за 5-ия рожден ден на Лилибет

„Нашето момиче-мечта“: Меган и Хари с трогателен кадър за 5-ия рожден ден на Лилибет

Любопитно Преди 1 час

Херцозите на Съсекс споделиха нови кадри на дъщеря си Лилибет за 5-ия ѝ рожден ден. Експерти обаче съзират в изненадващата публичност на децата добре премислен PR ход, свързан с новата лайфстайл марка на Меган Маркъл – As Ever

Скритото послание в зашеметяващата червена визия на Кейт Мидълтън

Скритото послание в зашеметяващата червена визия на Кейт Мидълтън

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън направи емоционална публична поява на благотворителния прием на Cancer Research UK в Лондон. Заедно с крал Чарлз III и кралица Камила, тя подкрепи каузата, която засяга лично кралското семейство след тежките им диагнози

Какво представлява форумът в Санкт Петербург - икономическият инструмент на Путин за външна политика

Какво представлява форумът в Санкт Петербург - икономическият инструмент на Путин за външна политика

Свят Преди 1 час

Украинска атака с дронове е насочена към енергийни обекти край Санкт Петербург само часове преди началото на форума

Създават Координационен съвет по инвестициите към МС

Създават Координационен съвет по инвестициите към МС

България Преди 1 час

Председател е вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава му влизат още деветима министри

ЦИК обяви Галя Василева за депутат от ГЕРБ на мястото на Любен Дилов-син

ЦИК обяви Галя Василева за депутат от ГЕРБ на мястото на Любен Дилов-син

България Преди 1 час

Решението беше взето на днешното заседание на Комисията и предстои да бъде обнародвано в „Държавен вестник“

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Дженифър Гарнър: „Не се извинявам на децата си, когато работя“

Edna.bg

Даниел Ангелов: Аз съм 15 г. по-възрастен от моята съпруга, любовта ми се измерва с уважение

Edna.bg

Куман за трансфера на Дъмфрис в Реал Мадрид: Предпочитам да го видя в Барселона

Gong.bg

Левски представи Рейналдо

Gong.bg

Мълния уби млад мъж в Кресна

Nova.bg

„Двете страни са здрава ос на стабилност в региона“: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис на среща с Румен Радев

Nova.bg