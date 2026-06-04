Весела Бабинова и Владимир Зомбори си казаха „Да“

Е дна от най-обичаните, талантливи и харизматични двойки в българското арт пространство официално стъпи в отбора на семейните! Актрисата Весела Бабинова и актьорът и певец Владимир Зомбори сключиха брак на тайна, изключително стилна и романтична церемония, далеч от светлините на прожекторите и папарашките обективи. Щастливата новина сподели актрисата в социалните медии.

"Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак, най-вълнуващата от всички, беше тази. ♥️ В телефонния указател може вече и на “З” да ме намерите.", написа актрисата под снимките от щастливия ден.

Връзката на Весела и Владо винаги е била за пример в гилдията. Те не просто споделят един покрив и една професия, а са най-големите си фенове и критици.

„Тя е моят пристан и моят най-голям коректив“, сподели Владо в едно от последните си интервюта. Весела, от своя страна, никога не е крила, че в негово лице е открила не просто партньор, а сродна душа.

Екипът ни пожелава на новото семейство Весела и Владимир Зомбори дълъг, споделен и изпълнен с творческо вдъхновение съвместен път!