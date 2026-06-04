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Звезден обрат от 8 до 14 юни: Кой ще е вашият късметлийски ден според зодията ви

В най-късметлийския ден за вашата зодия през следващата седмица (от 8 до 14 юни 2026 г.) трябва да повярвате в своята божествена мисия. Без значение колко изгубени сте се чувствали или какво се е случило в миналото, Вселената никога не забравя плановете си за вас

4 юни 2026, 13:00
Звезден обрат от 8 до 14 юни: Кой ще е вашият късметлийски ден според зодията ви
Източник: iStock/GettyImages

В най-късметлийския ден за вашата зодия през следващата седмица (от 8 до 14 юни 2026 г.) трябва да повярвате в своята божествена мисия. Без значение колко изгубени сте се чувствали или какво се е случило в миналото, Вселената никога не забравя плановете си за вас.

Седмицата започва с последната четвърт на Луната в Риби в понеделник, 8 юни, която ви помага да се подготвите за живота, за който винаги сте мечтали. Това е време за прошка и възродена надежда. На следващия ден Вселената ви благославя с най-късметлийския транзит за годината – Юпитер и Венера се съединяват в Рак, носейки огромно изобилие и богатство, пише сайтът Your Tango.

След това, в събота, 13 юни, Венера преминава в Лъв, помагайки ви да се свържете отново със страстите си. Тази енергия подчертава божествената синхроничност на Вселената и ни напомня, че всичко, което се случва, е трябвало да се случи. В края на седмицата Супер Новолунието изгрява в Близнаци, носейки мощно ново начало, за което сте напълно готови.

Вижте кой е най-късметлийския ден от следващата седмица за всяка зодия в нашата галерия.

Проверете датата си: Най-щастливият ден за всяка зодия през новата седмица
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Източник: Your Tango    
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