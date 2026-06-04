Скритото послание в зашеметяващата червена визия на Кейт Мидълтън

П ринцесата на Уелс Кейт Мидълтън се появи в зашеметяваща визия в изцяло червено на официален прием в Лондон, посветен на борбата с рака. 44-годишната съпруга на принц Уилям прикова погледите не само с елегантната си рокля на сърца, но и с избора си на бижута от рубини и диаманти, които носят дълбоко лично послание, съобщава Page Six.

Кейт се присъедини към крал Чарлз III и кралица Камила за събитието, организирано от организацията Cancer Research UK. Това бе първата ѝ публична проява след двудневното ѝ самостоятелно пътуване до Италия през май. Темата на вечерта бе изключително близка до кралското семейство – както Кейт, така и кралят бяха диагностицирани с рак в началото на 2024 г. Принцесата обяви, че е в ремисия през януари 2025 г., докато лечението на монарха все още продължава.

Стил от 40-те години и първи път с марката Rodarte

За благотворителния прием принцесата избра копринена миди рокля на американския бранд Rodarte на стойност 1412 долара. Моделът се отличава с десен на дискретни сърца, колан на талията, буфан ръкави и силует, вдъхновен от модата на 1940-те години. Това е първият път, в който Кейт залага на базираната в Лос Анджелис марка.

The ‘heartfelt’ meaning behind Kate Middleton’s ruby and diamond jewelry for Cancer Research reception https://t.co/XjFlixl3Pm pic.twitter.com/Uprea7btUh — New York Post (@nypost) June 3, 2026

Визията ѝ бе завършена в перфектен монохромен стил с червено велурено портмоне на Miu Miu и велурени обувки на висок ток Gianvito Rossi за 850 долара.

Тайното значение на рубините: Смелост и майчина обич

Истинският акцент в появата на Кейт обаче бяха нейните бижута – огърлица с висулка и висящи обици с рубини и диаманти, изработени по поръчка от ювелирната къща G Collins & Sons. Изборът на тези скъпоценни камъни не е случаен и крие двоен смисъл:

„Рубините отдавна символизират смелост, издръжливост и надежда. Техният наситено червен цвят вдъхва усещане за сила и решителност. Те отлично отразяват оптимизма и постоянството, които белязаха битката на Кейт с рака“, обяснява дизайнерът на бижута Алисън Ярусо.

От друга страна, рубиниът е официалният рожден камък за месец юли. Именно тогава е роден най-големият син на принцесата – принц Джордж, който миналото лято навърши 12 години. Кейт има добре известен навик да носи камъни, свързани с рождените месеци на семейството си (преди е залагала на перли за принц Уилям и гранат за самата себе си).

Любопитен детайл е, че принцесата за първи път сложи тези обици през май 2025 г. за 80-годишнината от Деня на победата в Европа, когато принц Джордж я придружи на чаено парти за ветерани в Бъкингамския дворец.

Среща между две вдъхновяващи жени

По време на приема в двореца Кейт Мидълтън проведе емоционален разговор с популярната британска телевизионна водеща Давина Маккол, която по-рано тази година също чу заветните думи от лекарите, че е напълно излекувана от рак на гърдата. Маккол не скри вълнението си и сподели пред принцесата, че за нея е „абсолютна чест“ да се срещнат след всичко, през което и двете са преминали.