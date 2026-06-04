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„Нашето момиче-мечта“: Меган и Хари с трогателен кадър за 5-ия рожден ден на Лилибет

Херцозите на Съсекс споделиха нови кадри на дъщеря си Лилибет за 5-ия ѝ рожден ден. Експерти обаче съзират в изненадващата публичност на децата добре премислен PR ход, свързан с новата лайфстайл марка на Меган Маркъл – As Ever

4 юни 2026, 12:48
„Нашето момиче-мечта“: Меган и Хари с трогателен кадър за 5-ия рожден ден на Лилибет
Източник: Getty Images

М еган Маркъл отбеляза петия рожден ден на принцеса Лилибет – дъщеря ѝ от принц Хари – с нов семеен портрет.

44-годишната херцогиня на Съсекс публикува снимка, на която принц Хари нежно прегръща Лилибет, чиято коса пада по раменете ѝ, докато Меган ѝ се усмихва. На друг кадър най-малкото дете на семейството стои в градината на имението им в Монтесито за 11 милиона паунда и се любува на цветята.

Посланието на Меган към кадрите гласеше: „Нашето момиче-мечта. Честит пети рожден ден, Лили.“

На снимките Лили е облечена в светложълта лятна рокля, която преди това е носила по време на фотосесия зад кулисите за лайфстайл марката на майка си As Ever. Изглежда, че малката принцеса вече копира стила на Меган – на ръката си тя носи тънка златна гривна, която поразително напомня на емблематичния модел „Love“ на Cartier за 5800 паунда, носен от херцогинята.

Новите кадри се появяват в момент, в който PR експерти и специалисти по брандинг коментираха пред Daily Mail, че през последната година се наблюдава „забележима промяна в подхода на Меган към представянето на децата ѝ в публичното пространство“. Според тях това „подсилва идеята, че As Ever е естествено продължение на живота ѝ като майка и домакиня“.

Подобно на по-големия си брат Арчи, който е на седем години, Лилибет прекара първите години от живота си далеч от светлината на прожекторите и на хиляди километри от британското кралско семейство. Семейство Съсекс бяха толкова отдадени на поверителността, че след първия рожден ден на дъщеря си – когато показаха ангелското малко момиченце на пикник във Фрогмор Котидж – дълго време не публикуваха официални снимки, на които се вижда лицето ѝ.

Когато тя навърши четири години, Меган даде на феновете първия по-ясен поглед към момиченцето с черно-бяла снимка, показваща очите и горната част на лицето ѝ. Меган публикува и придобилото широка популярност видео, на което двамата с принц Хари танцуват в хотелска стая малко преди раждането на Лилибет, като херцогинята се забавлява на вирусната песен „Baby Mama“ на Старкейша.

Дни по-късно тя документира в Instagram и двудневната почивка на семейството в Дисниленд, споделяйки момента, в който Лилибет и Арчи се срещат с Елза от „Замръзналото кралство“, както и кадър на Хари, който се забавлява на атракционите с дъщеря си.

Офанзивата в социалните медии продължи, като Меган отдаде почит на дъщеря си по случай Международния ден на момичето, показа на милионите си последователи моменти от празнуването на Хелоуин и сподели годишната коледна картичка на семейството. На нея се вижда как принц Хари е обгърнал защитнически с ръце главата на Арчи, като баща и син се гледат с усмивка и обич. До тях на мост са застанали Меган и Лилибет – херцогинята се е навела, допряла е чело до това на дъщеря си и държи и двете ѝ ръце. На калифорнийското слънце лицето на момиченцето е частично скрито от пуснатата ѝ коса.

И докато на по-ранните кадри лицето на Лилибет оставаше скрито, феновете най-накрая получиха пълна видимост в публикацията на Меган за Свети Валентин. Снимката в Instagram показа усмихнатия Хари, прегърнал принцесата, докато тя стиска куп червени балони. Кадърът развълнува почитателите им, които веднага отбелязаха в коментарите, че червената коса на Лилибет я прави „абсолютно копие на баща ѝ“. За разлика от нея, лицето на батко ѝ Арчи не е показвано в детайли от коледната картичка на семейството през 2021 г.

Интересното е, че херцогът и херцогинята на Съсекс са сред най-яростните защитници на онлайн безопасността на децата, като дори подкрепиха законовата забрана за ползване на социални мрежи от лица под 16 години в Австралия. През април миналата година двойката откри паметник в Ню Йорк в памет на младежи, загубили живота си заради вредното въздействие на интернет пространството, и се срещна с почернени семейства. Около пет месеца по-късно, по време на гала вечер в Ню Йорк, Хари предупреди, че влиянието на социалните медии върху децата е „един от най-належащите проблеми на нашето време“. На същото събитие Меган сподели, че със съпруга ѝ често обсъждат как ще защитят собствените си деца, Арчи и Лилибет, когато пораснат.

Коментирайки зачестилите появи на Лилибет в профила на Меган, брандинг експертът Меган Дули заяви пред Daily Mail, че е налице „забележима промяна“ в стратегията на херцогинята, която е пряко свързана с бизнеса ѝ.

Ръководителят на базираната в Лондон агенция TAL посочи: „Определено сме свидетели на забележима промяна в подхода на Меган към представянето на децата ѝ в публичното пространство, особено ако го сравним с предишния ѝ строг стремеж към уединение. По-внимателният анализ обаче показва, че тези появи са строго селективни и умишлени, а не случайни или непланирани.“

Хари и Меган с първа изява след раждането на Лилибет
18 снимки
Хари Меган Ню Йорк
Хари Меган Ню Йорк
Хари Меган Ню Йорк
Хари Меган Ню Йорк

Вместо това да се тълкува като „абсолютен отказ от позициите им за поверителност“, Дули предполага, че става дума за „стратегическо прекалибриране на съдържанието“.

Тя допълва: „Меган позволява на публиката да надникне зад завесата на семейния им живот – разбира се, по един внимателно режисиран начин. Целта е да се подсили позиционирането на лайфстайл марката As Ever като топла, вдъхновяваща и дълбоко свързана с дома, майчинството и автентичността.“

Източник:   www.dailymail.com/    
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