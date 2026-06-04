Създават Координационен съвет по инвестициите към МС

П арламентът прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с преструктуриране на министерства. С измененията се създава и Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Промените в Закона за насърчаване на инвестициите са във връзка с приетата нова структура на Министерския съвет и с определяне на компетентността на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията и на министъра на иновациите и дигиталната трансформация.

НС прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

С измененията се урежда преобразуването на Министерството на икономиката и индустрията и на дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ на Министерството на иновациите и растежа в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията.

Новосъздаденият Координационен съвет по инвестиции се състои от десет членове. Председател е вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава му влизат още деветима министри.

Координационният съвет приема и предлага на Министерския съвет (МС) за одобряване национална стратегия за насърчаване на инвестиции; подпомага действията по изпълнение на тази стратегия;

обсъжда и дава насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с привличането и обслужването на инвеститори;

следи за изпълнението на инвестиционната политика; съдейства за осъществяване на сътрудничеството на ведомствата при определяне на мерките за насърчаване на инвестициите;

подпомага действията по привличане на инвеститори, обслужване на инвеститори и изпълнение на инвестиции.

При осъществяване на скрининг по отношение на инвеститори от държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Кралство Саудитска Арабия, Обединени Арабски Емирства и държави - членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, се прилагат правилата за скрининг за държави-членки на Европейския съюз, като тези държави се приемат за такива с нисък риск за целите на прилагането на механизма за скрининг, приеха депутатите.

Петър Петров от „Възраждане“ коментира, че новия Координационен съвет по инвестиции дублира функциите на Българската агенция за инвестиции. Той поиска отчетност - на всеки шест месеца този съвет да внася отчет в Народното събрание за своята дейност.

Даниел Парушев от „Прогресивна България“ посочи, че създаването на този координационен съвет към МС ще доведе до резултати, до по-добър икономически растеж и повече възможности за заети лица. Той коментира, че с промяната по отношение на скрининга се разширява кръгът на държави, които ще имат възможност да инвестират в България, с членки на ОИСР като Исландия, Норвегия, Япония, Южна Корея.

Божидар Божанов от „Демократична България“ посочи, че този текст в закона "връзва ръцете". Според него по-добър е бил предишният текст, според който Министерският съвет предлага и парламентът гласува със свое решение списък от държави от ОИСР с нисък риск за целите на прилагането на механизма за скрининг.

Божанов коментира, че законопроектът е щял да бъде съвсем технически, ако между първо и второ четене не се е появила редакция, която не решава, а задълбочава съществуващ проблем. Той посочи, че става дума за възлагане на „Информационно обслужване“ на дейности по системна интеграция от всички държавни органи.

"С тези промени думата възложител се скрива, за да може да се заобиколи съвсем хубаво Законът за обществените поръчки", посочи Божанов.