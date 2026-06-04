Петър Витанов оглави Комисията по външна политика в НС

П етър Витанов от „Прогресивна България“ оглави Комисията по външна политика, за заместник-председатели бяха избрани Слави Василев (ПБ), Георг Георгиев (ГЕРБ – СДС) и Ивайло Шотев („Продължаваме промяната“).

Комисията по външна политика се състои от 19 народни представители – 10 – от „Прогресивна България“, трима – от ГЕРБ-СДС, двама – от ДПС, двама от – „Демократична България“(ДБ), един – от „Продължаваме промяната“ (ПП), и един – от „Възраждане“, решиха депутатите.

В състава на постоянната комисия влизат от ПБ – Петър Витанов (председател), Слави Василев (заместник-председател), Стоян Тричков, Александър Узунов, Димитър Кънев, Нихал Юзерган, Димитър Петров, Вяра Петрова, Иван Ангелов и Иван Лалов.

От ГЕРБ – СДС са Георг Георгиев (заместник-председател) и членове – Деница Сачева и Даниел Митов.

Членове на комисията от ДПС са Искра Михайлова и Джем Яменов, от ДБ – Надежда Йорданова и Йордан Иванов.

От ПП за член и заместник-председател на комисията беше избран Ивайло Шотев.

В състава ѝ влиза и Ангел Георгиев от „Възраждане“.