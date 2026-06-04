България

Сигнал за бомби на летището и в болница в София

От МВР съобщиха, че са получени имейли със заплахи за поставени взривни устройства и в различни институции в редица градове у нас

Обновена преди 34 минути / 4 юни 2026, 11:55
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С игнал за бомба е получен днес на летище "Васил Левски" в столицата. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали.

Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност.

Бомбена заплаха е получена и в столичната болница "Света София" около 11:00 часа. На място са пристигнали екипи на полицията, които са извършили проверка в сградата. Не е открито взривно устройство и не се е наложила евакуация. 

От МВР съобщиха още, че са получени имейли със заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Заплахите са изпратени от чуждестранен домейн.

По информация на NOVA в училището в град Годеч се е наложилa кратка евакуация на учители и ученици. След това учебният процес е бил възстановен.

Имейл със заплаха за бомба доведе до евакуация и на учениците в гимназия в Бургас. 

Общо десет сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища и детски градини в област Кърджали. Заплаха за бомба на общия имейл е била получена и в БНР – Кърджали, съобщава БТА.  

В две училища в Нова Загора също са получени заплахи за взривни устройства и са предприети необходимите мерки. 

Източник: NOVA; БТА    
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