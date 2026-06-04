Иван Лалов от "Прогресивна България" застава начело на Комисията по отбрана

З а председател на Комисията по отбрана беше избран Иван Лалов от "Прогресивна България" (ПБ), а за за заместник-председатели - Цветомир Цветанов от ПБ, Ивайло Мирчев от ДБ и Ивелин Първанов от "Възраждане".

Комисията се състои от 19 народни представители, от които 10 са от „Прогресивна България“, трима са от Парламентарната група на ГЕРБ - СДС, двама са от „Движение за права и свободи – ДПС", двама са от „Демократична България“ (ДБ), един е от „Продължаваме Промяната“ (ПП) и един - от "Възраждане".

В състава ѝ от ПБ влизат Иван Лалов (председател), Цветомир Цветанов, Валентин Гечевски, Александър Узунов, Данаил Петков, Христо Симеонов Галин Дурев, Красимир Иванов, Иван Димитров и Здравко Марков.

Членове на комисията от ГЕРБ-СДС са Владислав Горанов, Георг Георгиев и Александър Иванов.

От ДПС членове са Иво Цанев и Неждет Шабан.

От ДБ в състава на комисията влизат Ивайло Мирчев (зам.-председател) и Атанас Славов - член.

От ПП Радослав Рибарски бе избран за член на комисията.

От „Възраждане“ Ивелин Първанов бе избран за зам.-председател на комисията.