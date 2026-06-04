"Ще прегриза гърлото на тези изроди": Алексей Навални щеше да навърши 50 години днес

Н а 4 юни 2026 г. Алексей Навални щеше да навърши 50 години. „Медуза“ събра негови цитати. Те отразяват духа на времето, политическите възгледи и моралните убеждения на Навални, неговата любов към семейството, смелостта и чувството му за хумор. Разбира се, това не е изчерпателна селекция.

„Единна Русия“ е партия на измамници и крадци.

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Моят главен герой винаги е бил и остава Арнолд Шварценегер.

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Наричат ни хамстери. Аз съм интернет хамстер. И ще прегриза гърлото на тези изроди.

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Странно нещо - викат бандерлогите и те идват. А къде е онзи човек, който ги викаше? Къде е този, който лъжеше и се ухилваше от телевизионния екран? Може би проблемът е, че по времето на Киплинг не е имало телевизия. Тогава щеше да е ясно кой е питонът и кой е малкият страхлив чакал.

(Терминът „бандерлоги“ произлиза от класическата детска книга „Книга за джунглата“ на Ръдиард Киплинг. В творбата това е племе от маймуни, които нямат собствена дисциплина, закони или водач, живеят хаотично в дърветата и безразборно повтарят чужди думи, без да разбират смисъла им - бел.ред.)

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Борбата с корупцията е моята икономическа програма. Лозунгът „Не лъжи и не кради“ не е риторично възклицание, а същността на политическите промени.

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Често чувам: „Ще ходим ли на митинги като на работа? Какво ще постигнем?“ Да, ще ходим. Ходим на работа, за да издържаме семействата си, и трябва да ходим на митинги, за да осигурим свобода за себе си и за децата си, за да си осигурим човешко достойнство.

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Ако някой мисли, че като чуя заплаха за шест години, ще избягам в чужбина или ще се скрия някъде - много греши. От себе си не мога да избягам. Нямам друг избор и не искам да се занимавам с нищо друго.

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Добре. Не скучайте без мен. И най-важното, не мързелувайте, жабата сама няма да бъде свалена от нефтената тръба.

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На тези избори в Русия се роди политика, роди се опозиция. Ние знаем точно какво да правим, знаем точно как да го правим.

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Крим какво е - сандвич с наденица ли е, че да го местиш насам-натам?

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Сега не сме в ситуация, в която можем да вдъхновяваме хората както в демократичните страни - чрез изборни победи и коалиции. В близко бъдеще в Русия нищо подобно няма да се случи. Остава само да се потупваме по рамото и да помним, че друга страна нямаме. Само така можем да се вдъхновяваме.

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Вие постоянно гледате в масата. Аз говоря с всички вас, а вие все гледате в масата. Нямате какво да кажете. Най-честата фраза е: „Алексей Анатолиевич, вие всичко разбирате“. Да, разбирам всичко. Но не разбирам едно: защо постоянно гледате в масата?

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Аз имам консервативни възгледи за имиграцията. По-точно, всичко, което искам, е визов режим със страните от Централна Азия. Това прави ли ме ограничен националист? Не мисля.

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Това, което е направено с Крим, да не говорим за Украйна, ще донесе голяма вреда на Русия. Но проблемът с Крим не може да се реши бързо. Той трябва да се реши чрез референдум, какъвто там не е имало. Това, което е било, не смятам за референдум. Но там живеят три милиона руски граждани, имат паспорти, и просто с щракване на пръсти да кажеш „върнете го“… не става.

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Искам да въведа нови стандарти в политиката. Давам интервюта, обяснявам, отговарям на неудобни въпроси. И ще отговарям колкото е нужно. Ще прочета всички критики към моята програма и ще отговарям на тях, защото така трябва. Това е работата на политика.

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Властта ни принуждава да ходим на митинги. Те унищожиха всички механизми. Няма правоохранителна система, съдилищата не работят, медиите мълчат или лъжат. Как иначе да привлечем внимание?

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Сигурно сте забелязали, че днес всичко е малко необичайно. Нямам вратовръзка. Предполагахме, че винаги ще съм с вратовръзка и ще гледам в камерата с две отворени очи. Днес не се получава.

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По тази Конституция губернаторите трябва да се избират, но ги назначават. По тази Конституция Путин няма право да остава на власт 17 години. По тази Конституция „патенцата“ не трябва да се размножават толкова. Затова смятам, че Конституцията ни е слаба и трябва нова.

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От три часа съм в полицията. Няма протоколи, няма обяснение защо съм задържан. Седя в актовата зала и гледам портрета на Путин. Може би това е смисълът?

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Скъпи Владимир Владимирович! От години ви питат, а вие още се страхувате да произнесете името ми. Не се страхувайте, няма да ви изям.

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Кремъл е програмирал изборите така, че Путин да има гарантирано между 73 и 76 процента. Това е моята прогноза.

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Поздравявам Украйна и украинците. Онези, чийто кандидат е спечелил - с победата. Онези, чийто е загубил - с достойната загуба. И всички - с честни избори, рядко нещо в постсъветското пространство. Нека Украйна просперира, а от това Русия само ще спечели.

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Действащата Конституция гарантира, че аз мога да участвам в президентски избори, а Путин не може. На практика аз спечелих два дела в ЕСПЧ и пак не мога. А Путин е на власт 20 години, но пак ще се яви за първи мандат.

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Почти нищо още не умея, но вчера успях цял ден да дишам сам. Без апарати. Хареса ми.

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Юля, ти ме спаси и това трябва да се запише в учебниците по невробиология.

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Беше самолет, и в него аз умрях. После нищо не помня. Всичко драматично се случи след това, а аз го изпуснах. Целият ми драматизъм се побра в около 35 минути.

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Хора ме питаха: какво е да умираш от „Новичок“? Най-близкото сравнение са дементорите от „Хари Потър“. Не боли, но усещането е: „сега ще умра“.

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Не искам да бъда лидер на опозиция в изгнание. Аз съм политик, който призовава към конкретни действия и сам поема рисковете.

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Знам кой искаше да ме убие. Знам къде живеят, къде работят, знам истинските им имена, фалшивите им имена, имам техни снимки.

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Следващият популярен продукт в мърча на ФБК вероятно ще са мъжки сини гащи.

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Въпросът „да се върна или не“ никога не е стоял пред мен. Не съм напускал. Оказах се в Германия само защото ме транспортираха в реанимационна кутия. На 17 януари се връщам у дома с полет „Победа“.

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Щастлив съм, че се върнах. Това е най-добрият ми ден за последните пет месеца. Не се страхувам. Ще отида и ще се прибера, защото знам, че съм прав.

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Затворът е в главата. Ако се замислиш, разбираш, че не съм в затвор, а в космическо пътешествие.

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Всичките ми шеги в съда са, за да се смееш ти на първия ред.

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Както казва Рик Санчес: „Животът е риск. Ако не рискуваш, си просто безжизнена купчина молекули“.

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Кой лежи в роба, с обръсната глава, с очила и Библия? Аз съм. Библията е единствената книга, която получих за три седмици.

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Не ви казвам „не се отчайвайте“. Отчаивайте се малко, после помнете, че страната е една и борбата е маратон, не спринт.

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След като ме следяха две години, опитаха се да ме отровят, лежах в кома, страх от вашия съд няма.

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Ще понесете историческо поражение в тази глупава война, която започнахте.

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Днес съм на 46 години и съм щастлив.

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Границите на Украйна са същите като на Русия - международно признатите от 1991 г.

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Не трябва да се отчайваме. Злото ще бъде победено.

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Моята Русия се спъна и падна, и сега лежи в локва от кръв и мизерия.

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Няма нищо срамно да избереш безопасен начин на съпротива. Срамно е да не правиш нищо.

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19 години колония със строг режим. Това няма значение.

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Имам една максима: постъпвай така, че правилото ти да може да стане общо правило. Това е Кант. Близо е до „златното правило“.

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Ако вярваш в убежденията си, трябва да си готов да ги защитаваш.

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Скъпа, всичко между нас е като песен - километри, градове и светлини, но те чувствам до себе си.

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Шепнах ѝ: има вероятност никога да не изляза оттук. Ще ме отровят.

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Не се предавайте. Ние сме силни. Злото побеждава само когато добрите хора бездействат.