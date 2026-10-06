Кметът на Болярово обяви бедствено положение заради пожара

К метът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение заради пожара в крайграничната община на област Ямбол. Мярката се отнася за землищата на селата Горска поляна и Странджа.

Огънят тръгнал при чистене на пасище от трактор без изправен пожарогасител. Запалил се първо тракторът, а след това - стърнището, което чистел, поясни кметът на Болярово.

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Засега няма опасност за населените места. Горят основно стърнища, сухи треви и част от гориста местност между селата Воден, Странджа и Горска поляна, посочи Христо Христов.

"На място има много екипи огнеборци, също и доброволци. Надявам се да го овладеем в рамките на светлата част на денонощието, но пожарът все още бушува на много голяма територия", поясни кметът на Болярово.

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За овладяването на огнената стихия работят пожарникари от Ямболско, от Бургас и Казанлък. От Министерството на отбраната съобщиха, че екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер „Кугър“ също се е включил в гасенето.