Бебе делфин изплува на плаж край Варна, хора го върнаха обратно в морето

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Б ебе делфин е било забелязано на плаж край Варна, съвсем близо до брега и до плажуващи, показват кадри, които вече имат над един милион гледания в социалните мрежи. Животното е заснето от природолюбители, които се оказват сред първите свидетели на появата му.

Според очевидци делфинчето се е движело близо до брега и е изглеждало дезориентирано, като в един момент се е задържало на място, докато вълните са го доближавали към сушата. Събрали са се около 20 души, които са се опитали да помогнат на животното да се върне обратно в морето.

Жени и Павел са природозащитниците, оказали се на точното място и в точното време.

Павел разказва, че първоначално е възприел движението във водата като „черно петно“.

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„В момента, в който видях какво е животното, разбрах, че няма опасност за нас. Тръгнах към него, за да разбера какво ще направи, а то си плуваше плавно и спокойно, но беше устремено към брега“, разказва той пред репортер на NOVA.

По думите му делфинът се е приближил близо до плажа.

„Самото делфинче дойде много близко, застана до плажа и просто спря. Вълните започнаха да го бутат“, допълва той.

Очевидци посочват, че животното е изглеждало дезориентирано.

„Това, което направих, е да застана до него, леко му дадох тласък да продължи и за наше щастие буквално се събуди и тръгна към дълбините на морето“, разказва Павел.

По думите на присъствали на място хора по тялото на делфина е имало рана.

„Имаше някаква раничка по повърхността, не беше нещо дълбоко. Надяваме се делфинчето все още да е добре и да плува на свобода“, казва Жени.

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След като е бил насочен обратно към по-дълбоките води, делфинът е продължил да плува и е бил изгубен от поглед.

Очевидците съобщават, че са подали сигнал до институции за случая, с цел той да бъде регистриран.

„Смятаме за важно да подаваме сигнали, за да има данни, ако се случва нещо подобно“, посочват Жени и Павел.

Те призовават гражданите при среща с диви животни да подхождат внимателно и да не ги доближават, както и да подават сигнал при подобни случаи.