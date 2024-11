Този самотен делфин в Балтийско море си говори сам - причината ще разтопи сърцето ви

С амотен делфин на име Деле живее сам в Балтийско море близо до остров Фюн, Дания, от 2019 г. насам, както се посочва в докладите и данните, представени от различни онлайн източници, и в скорошно проучване, публикувано в списание Bioacoustics. Повечето делфини живеят на групи, но Деле е бил сам в част от морето, където обикновено не се срещат други делфини. Учените били любопитни за поведението му, затова решили да проучат задълбочено звуците, които издавал. Това, което открили, било изненадващо! Делфините обикновено са социални животни, което означава, че те живеят и общуват с други делфини. За да разговарят помежду си, те използват различни звуци. Деле обаче дълго време е живял сам и учените не са очаквали той да издава много звуци. Обикновено, когато делфините са сами, те не създават много шум. Въпреки това изследователите решават да поставят подводни записващи устройства, за да видят дали Деле издава някакви звуци.

A dolphin in the Baltic Sea has been talking to himself, & researchers think it's a sign he's lonely & calling out for friends. 🐬



"He could have been talking to himself, or they might have been making involuntary sounds triggered by a certain emotion."https://t.co/wWLHopD9Pq