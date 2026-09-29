БАБХ спря близо 500 кг храни от Турция и затвори обект в София

Б лизо 500 кг храни с произход Турция са спрени от продажба при проверки на Българската агенция по безопасност на храните в София.

Инспекторите са проверили 13 обекта, които предлагат турски хранителни продукти. В пет от тях са открити храни без етикетировка на български език и без необходимите документи за произход и безопасност.

Става дума за около 100 кг продукти, сред които млечни и месни изделия, сладкарски и захарни изделия, сушени плодове, зърнени храни, варива, консерви и маслиново масло.

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Храните са възбранени за продажба. Съставен е един акт за административно нарушение, а останалите търговци са извикани в Областната дирекция по безопасност на храните - София-град за предприемане на административни мерки.

Близо 400 кг откриха на пазар „Димитър Петков“

По-голямото количество е установено при отделна проверка на обект на пазар „Димитър Петков“.

Там инспекторите са открили близо 400 кг и 41 литра хранителни продукти от Турция, за които не са представени документи за произход и безопасност.

Сред тях има месни и млечни продукти, захарни изделия, варива, маслини, сладка, туршии, сосове, слънчогледово и маслиново масло.

Заради установените нарушения БАБХ е издала разпореждане за спиране на дейността на обекта.

Проверка води и към склад в Пловдив

При една от проверките инспекторите са установили и непълнота в придружаващите документи, която не позволява пълна проследимост на храните.

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Установено е, че доставчикът е търговец, който е наемател в складова база в Пловдив.

По случая БАБХ е изпратила информация до Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив, която трябва да предприеме последващи действия.