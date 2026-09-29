БезГранично

БАБХ спря близо 500 кг храни от Турция и затвори обект в София

При проверките са открити продукти без етикети на български и без документи за произход и безопасност

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

29 септември 2026, 09:51
БАБХ спря близо 500 кг храни от Турция и затвори обект в София
Източник: istock

Б лизо 500 кг храни с произход Турция са спрени от продажба при проверки на Българската агенция по безопасност на храните в София.

Инспекторите са проверили 13 обекта, които предлагат турски хранителни продукти. В пет от тях са открити храни без етикетировка на български език и без необходимите документи за произход и безопасност.

Става дума за около 100 кг продукти, сред които млечни и месни изделия, сладкарски и захарни изделия, сушени плодове, зърнени храни, варива, консерви и маслиново масло.

БАБХ спря близо 5 тона опасни храни при проверки в страната

Храните са възбранени за продажба. Съставен е един акт за административно нарушение, а останалите търговци са извикани в Областната дирекция по безопасност на храните - София-град за предприемане на административни мерки.

Близо 400 кг откриха на пазар „Димитър Петков“

По-голямото количество е установено при отделна проверка на обект на пазар „Димитър Петков“.

Там инспекторите са открили близо 400 кг и 41 литра хранителни продукти от Турция, за които не са представени документи за произход и безопасност.

Сред тях има месни и млечни продукти, захарни изделия, варива, маслини, сладка, туршии, сосове, слънчогледово и маслиново масло.

Заради установените нарушения БАБХ е издала разпореждане за спиране на дейността на обекта.

Проверка води и към склад в Пловдив

При една от проверките инспекторите са установили и непълнота в придружаващите документи, която не позволява пълна проследимост на храните.

Близо два тона животински продукти без документи бяха иззети на "Капитан Андреево"

Установено е, че доставчикът е търговец, който е наемател в складова база в Пловдив.

По случая БАБХ е изпратила информация до Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив, която трябва да предприеме последващи действия.

Редактор: Маргарита Костадинова
БАБХ Безопасност на храните Проверки Турски храни Нарушения Храни без етикет Без документи за произход Пазар Димитър Петков София Възбранени храни
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Битката за домашната ракия: „Посягат на домашното ни битие“

Битката за домашната ракия: „Посягат на домашното ни битие“

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 часа
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 часа
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 часа
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха 18-годишен, заплашил с пистолет двама души в автобус

Арестуваха 18-годишен, заплашил с пистолет двама души в автобус

България Преди 7 минути

Младежът е насочил пневматично оръжие към мъж и жена и е произвел изстрели, съобщиха от прокуратурата

,

Българският патриарх Даниил посети град Мадаба в Йордания

България Преди 8 минути

Патриарх Даниил и водената от него църковна делегация пристигнаха вчера в Йордания, където посетиха извора на свети Йоан Кръстител и река Йордан

,

Дания пред ООН: Сделката за Гренландия със САЩ е от полза за всички и укрепва НАТО

Свят Преди 30 минути

Постоянният представител Кристина Ласен подчерта, че тристранният пакт със САЩ засилва сигурността в Арктика и запазва статута на острова като част от Дания

Напрежение между Вашингтон и Лондон: Марко Рубио заяви за чужда намеса в осуетения атентат в Англия

Напрежение между Вашингтон и Лондон: Марко Рубио заяви за чужда намеса в осуетения атентат в Англия

Свят Преди 42 минути

Държавният секретар на САЩ благодари на Лондон за бързата реакция след откритите микробуси край базата във Феърфорд, но посочи, че в случая „ясно личи намесата на чуждестранен субект“

Изригване на вулкана Килауеа

Огнено шоу над Хаваите: Вулканът Килауеа отново бълва фонтани от лава

Свят Преди 51 минути

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Нетаняху е посетил тайно ОАЕ и се е срещнал с президента Мохамед бин Зайед

Свят Преди 57 минути

Срещата е продължила около час, а информацията за необявеното посещение първоначално е била съобщена от израелски медии

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

България Преди 1 час

Малчуганите били прибрани минути преди инцидента

На снимката са показани знамената на САЩ и Иран, разделени от голяма пукнатина

САЩ и Иран подновиха разговорите за прекратяване на войната

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ заяви, че не е предлагал облекчаване на санкциите или освобождаване на замразени ирански средства

<p>Връщат в България останките на цар Самуил</p>

Гърция се очаква да предаде на България останките, приписвани на цар Самуил

България Преди 1 час

Според гръцко издание процедурата е към края си, темата е била поставена отново през 2022 г. при кабинета на Кирил Петков

Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

Свят Преди 1 час

При нападението са поразени нежилищни и общински сгради, двама души са ранени в Киевска област

Ураганите завоюваха спасение и специална вечеря след подвиг на Арената в “Игри на волята”

Ураганите завоюваха спасение и специална вечеря след подвиг на Арената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Кристиян и Иван от Канарите бяха изпратени на битка за оцеляване

,

Опасна отрова или излишна паника: Големият научен спор за ултрапреработените храни

Любопитно Преди 1 час

Докато едни експерти ги свързват с редица сериозни заболявания, други диетолози предупреждават за ненужна истерия и припомнят, че най-важен е цялостният баланс в храненето

<p>Зеленски:&nbsp;Така се разпространява злото&nbsp;</p>

Зеленски: Русия започна нова мобилизационна кампания

Свят Преди 2 часа

Украинският президент твърди, че Москва подготвя привличането на още чуждестранни бойци и разполагането на нови севернокорейски войници

,

Лекар разкрива истината: Защо мъжете „умират“ при 37°C, а жените боледуват на крак

Любопитно Преди 2 часа

Лекар разкри има ли биологична причина мъжете да понасят по-тежко ниската температура и защо цифрите на термометъра не показват колко всъщност ни е зле

Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

Свят Преди 3 часа

Обектът е използван от Съединените щати за удари срещу Иран

Обсъждат създаването на Кодекс за социална подкрепа

Обсъждат създаването на Кодекс за социална подкрепа

България Преди 3 часа

Министри, депутати, бизнесът, синдикатите и граждански организации ще обсъдят промени в системата за социална подкрепа

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg

PMOS: Край на грешната диагноза или защо преименуването на Синдрома на поликистозните яйчници е ключово за женското здраве

Edna.bg

29 септември носи важно послание - какво повелява традицията на този ден

Edna.bg

Гърция връща на България останките на цар Самуил

Nova.bg

„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

Nova.bg