БАБХ затвори нелегален цех за консерви, унищожиха над тон храни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори нерегламентиран обект за производство и съхранение на храни в пловдивското село Дълго поле. При проверката са открити различни консервирани продукти, а над един тон храни е унищожен.
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Инспекцията е извършена във вторник след постъпил сигнал. На място е установено работещо оборудване за производство на зеленчукови консерви, включително машини за печене и белене на чушки и хладилна камера.
В камерата са съхранявани замразени печени чушки и нарязани праскови, опаковани под вакуум.
- Лютеница, сладка и консерви на открито
Проверяващите са открили и метални варели с доматена паста, както и готова продукция, натоварена в транспортно средство. Сред продуктите са лютеница, сладко от боровинки и печени люти чушки.
На открито, върху дървен палет, са съхранявани бутилиран доматен сок, кьопоолу, печени чушки, кисели краставички и други консервирани храни.
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Справка в Националния регистър на бизнес операторите и обектите за производство и търговия с храни е показала, че обектът не е регистриран съгласно Закона за храните.
- Над тон храни са унищожени
Унищожените храни са с общо количество над един тон. По данни на БАБХ продуктите са били без установен произход, етикети и маркировка.
Предстои да бъде съставен акт за административно нарушение.
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Агенцията продължава проверките за предотвратяване на нерегламентираното производство и разпространение на храни.
Гражданите могат да подават сигнали за съмнения за нарушения на горещия телефон 0700 12 299 или чрез онлайн формата „Подай сигнал“ на сайта на БАБХ.