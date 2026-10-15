България

БАБХ затвори нелегален цех за консерви, унищожиха над тон храни

В обекта в пловдивското село Дълго поле са открити лютеница, сладка, печени чушки и други продукти без установен произход, етикети и маркировка

Василена Василева Василена Василева

15 октомври 2026, 10:19
БАБХ затвори нелегален цех за консерви, унищожиха над тон храни
Източник: БАБХ

 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори нерегламентиран обект за производство и съхранение на храни в пловдивското село Дълго поле. При проверката са открити различни консервирани продукти, а над един тон храни е унищожен.

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Инспекцията е извършена във вторник след постъпил сигнал. На място е установено работещо оборудване за производство на зеленчукови консерви, включително машини за печене и белене на чушки и хладилна камера.

В камерата са съхранявани замразени печени чушки и нарязани праскови, опаковани под вакуум.

  • Лютеница, сладка и консерви на открито

Проверяващите са открили и метални варели с доматена паста, както и готова продукция, натоварена в транспортно средство. Сред продуктите са лютеница, сладко от боровинки и печени люти чушки.

На открито, върху дървен палет, са съхранявани бутилиран доматен сок, кьопоолу, печени чушки, кисели краставички и други консервирани храни.

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Справка в Националния регистър на бизнес операторите и обектите за производство и търговия с храни е показала, че обектът не е регистриран съгласно Закона за храните.

Източник: БАБХ
  • Над тон храни са унищожени

Унищожените храни са с общо количество над един тон. По данни на БАБХ продуктите са били без установен произход, етикети и маркировка.

Предстои да бъде съставен акт за административно нарушение.

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Агенцията продължава проверките за предотвратяване на нерегламентираното производство и разпространение на храни.

Гражданите могат да подават сигнали за съмнения за нарушения на горещия телефон 0700 12 299 или чрез онлайн формата „Подай сигнал“ на сайта на БАБХ.

Редактор: Василена Василева
Източник: БАБХ    
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