Две катастрофи тази вечер в София, загина жена, друга е ранена

Ж ена на 22 години загина в катастрофа, станала на Софийския околовръстен път между булевардите „Черни връх“ и „Симеоновско шосе“.
Това съобщиха пред БТА от Центъра за спешна медицинска помощ - София.
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Сигналът е подаден в 21:07 часа. Спешният медицински екип е отишъл на мястото на инцидента веднага, но само са констатирали смъртта на жената.
От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха пред БТА, че загиналата се е движила пеша.
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От СДВР допълниха, че при друг пътен инцидент на бул. „Възкресение“ и ул. „Кубан“ също е пострадала пешеходка. Тя е с леко нараняване, а шофьорът е избягал от мястото на инцидента.